房市／台中中央公園12月啟用 國際型品牌已紛卡位水湳
房市／台中中央公園12月啟用 國際型品牌已紛卡位水湳
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 08:00:00
比大安森林公園還大2.5倍的台中「中央公園」12月開幕，今年台中市府跨年晚會預計也選在這座超大公園舉辦！在地房仲指出，中央公園被定位為「台中之肺」，再加上大型路面店陸續進駐水湳地區，使整體市容明顯煥然一新，人潮也開始湧進；據觀察，周邊房價近2年已有約2成漲幅。
位於水湳經貿園區的中央公園全區12月初啟用，公園景色如「抹茶湖」、五節芒花海、純白圓柱群、科湳愛琴橋等，已陸續在IG爆紅，日前全家便利商店率先進駐遊客中心，建築物更被譽為台中最美超商，未來可提供餐飲、旅遊諮詢服務。中央公園面積達67公頃，比台北市大安森林公園26公頃足足大了2.5倍。信義房屋水湳經貿店店長吳昱錡表示，中央公園面積僅次於彰化溪州公園，是台灣平地中面積第二大的公園，從台中機場進入市區就會經過此處，日後會有轉運中心、國際會展中心、綠美圖、中台灣電影中心等，可望扮演「國際門面」角色。
由於中央公園面積廣大，周邊建設議題多，吳昱錡表示，許多知名品牌看準水湳地區未來發展性，搶先進駐並開設大型路面店，包括愛買旗艦店、迪卡儂旗艦店、Uniqlo等，這些大型路面店外觀新穎，市容煥然一新之餘也吸引消費人潮，沿線主要幹道的餐飲店面也越來越多。
由於市容比起過往更加美化、整齊，吳昱錡也觀察到，主要幹道沿線房價近2年約有2成漲幅。根據實價登錄，如中清路二段，今年以來屋齡10年內大樓均價已站穩2字頭，約介於21至25萬間，屋齡逾20年中古屋則約17萬左右。吳昱錡說，目前以自住買方為主，多鎖定標準型2至3房產品，5年內新屋價格依建商品牌略有不同，最高約1500至1600萬，震後興建的中古屋則約600至800萬間。