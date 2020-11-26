聽聞鄰居出車禍！同事竟「改吃素」祈福　結局反轉他怒了

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聽聞鄰居出車禍！同事竟「改吃素」祈福　結局反轉他怒了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 10:37:30

▲網友發現同事改吃素，一問之下，還以為是在幫出車禍的鄰居祈福，真相卻讓他傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友發現同事改吃素，一問之下，還以為是在幫出車禍的鄰居祈福，真相卻讓他傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
近年來吃素節能減碳的概念盛行，而有些民眾則是會為了家人病好，而短暫吃素。近日，就有網友分享，聽到同事因為鄰居出車禍，有一陣子改吃素食便當，於是默默稱讚對方，結果進一步詢問，真相卻讓他傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨2公社》表示，最近發現同事有好幾天都在吃素食便當，以為對方改吃素了，於是好奇詢問同事吃素的原因，這才知道是同事的鄰居出車禍，「想說應該是從小一起長大的鄰居，我還在心裡稱讚同事真是個好人，為了鄰居吃素」。
▲同事表示，因為鄰居家在祈福，便當太多吃不完，拿了還不用錢。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲同事表示，因為鄰居家在祈福，便當太多吃不完，拿了還不用錢。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
沒想到的是，同事下一秒卻說「沒有啦，他家在辦祈福，便當太多，去拿也不用錢，你要吃嗎？明天帶一個給你」，這也讓原PO瞬間傻眼，立刻開玩笑的說「貪小便宜的人，我不要吃你鄰居發的，我要吃你發的，幫你祈福」。
許多網友看到也紛紛回應，「好同事還有想到你耶」、「至少他很誠實呀！而且還願意幫你拿」、「以為有洋蔥，沒想到是來騙我眼淚的」、「把我的感動還回來」、「同事這樣母湯欸」、「還以為會有多感人」、「還以為真的在幫鄰居祈福」、「直接笑出來欸」、「同事的回答也太好笑」。（編輯：許智超）
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