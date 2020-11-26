買雞排遭國中情侶羞辱！他冷吐「1句」神反擊：中大獎囉
買雞排遭國中情侶羞辱！他冷吐「1句」神反擊：中大獎囉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 16:31:55
對於單身的人來說，下班後除了可以過放鬆的居家生活，也可以和朋友聚會。近日，就有男網友穿休閒裝出門買雞排，回家的路途中，卻被路邊的國中情侶狠酸「晚餐只有雞排，難怪單身狗」，沒想到他立馬冷靜回嗆，讓情侶瞬間面臨分手危機，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，他穿著休閒裝出門買雞排，回家的路途中，遇到一群國中生站在牛排館門口，其中一名男學生對著女友說，「妳看那個人只有買一塊雞排而已，晚餐就這個，難怪單身狗」，女友見狀後跟著嘲笑「你很壞耶，搞不好那是他一整天的餐」。這時的原PO也沒有生氣，淡定的走到國中生面前，默默的說「兩個禮拜前，剛好有看到你來吃隔壁的火鍋，印象很深，因為你們很吵，但你身邊帶的不是她啊，上一個分手啦？」下一秒，女友立刻拿起手提包狂砸男學生的頭，「你給我說清楚！你怎麼可以這樣子，我前兩個禮拜跟我爸媽出去玩，你都給我去哪裡了？」
看到這對國中情侶瞬間面臨分手危機，原PO心想「喔齁！被我摸到大獎了，這年頭的國中生，真的自我感覺良好」，於是就滿足的轉身，拎著那袋熱騰騰的雞排回家了。許多網友看到也紛紛回應，「真是漂亮的回擊」、「薑還是老的辣」、「這雞排吃起來一定特別香，特別爽」、「單身狗的逆襲」、「非常理性的解決方案，列入參考」、「此種打地鼠免投錢打到爽」、「真是太療癒了」、「最好用的一句就是，怎麼跟上次那個不一樣」、「最斯文優雅的反擊」。（編輯：許智超）