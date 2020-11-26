網購詢價遭嗆聲！眾細看「對話紀錄」秒揪亮點：超沒禮貌

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網購詢價遭嗆聲！眾細看「對話紀錄」秒揪亮點：超沒禮貌

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 17:30:55｜update2020-11-26 17:31:10

▲網友在網路上看中一台二手兒童汽車座椅，沒想到在詢問過程中，更對方發生言語衝突。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友在網路上看中一台二手兒童汽車座椅，沒想到在詢問過程中，更對方發生言語衝突。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多人在傳送訊息時，都會加上一些表情符號，讓對話看起來更生動活潑，但有時候卻會因此造成溝通誤會。近日，就有位媽媽抱怨，之前在網路上看中一台二手兒童汽車座椅，卻在和對方詢價過程中，發生言語衝突，她氣得將對話PO上網，貼文一出也引起網友討論。
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原PO在《爆怨2公社》表示，之前在網路上看中一台二手兒童汽車座椅，因此私訊對方想了解商品狀況，結果在詢問的過程中，對方卻突然爆氣「二手的，妳要買新的，妳去百貨公司買啦，何必網路上面找」、「一分錢一分貨，沒錢不要生小孩」。
面對如此回應，原PO也立刻回嗆「你的東西很便宜沒錯，只是不符合我的需求，每個當父母的都不容易，有需要這樣說話？撿到AK-47 ?」不過網友看到對話內容後，點出問題所在，認為原PO在得知商品為2016年出產時，使用的表情符號會讓人感覺欠缺禮貌。

▲許多網友都認為，是因為原PO使用的表情符號，讓人覺得被嫌棄。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲許多網友都認為，是因為原PO使用的表情符號，讓人覺得被嫌棄。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
其他網友也紛紛認同這個想法，「是2016後面那個貼圖的關係阿」、「那句2016，感覺蠻嫌棄的，不太像詢問啊」、「2016那句給人感覺不太好」、「2016加上那種表情符號，感覺就很嫌棄」、「那個表情符號嫌棄意味明顯阿」、「這表情是2020超越了哦跟嗯的一秒暴怒字圖」、「感覺超沒禮貌欸」。
原PO事後也解釋，自己一開始覺得對方的商品不錯、很便宜，但很可惜年期不符合，所以才會那樣回覆，沒想到卻因「表情符號」用法引起不悅，讓她大喊「我再也不敢亂用貼圖了」。（編輯：許智超）
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