企鵝寶寶飽餐一頓後濃濃睡意襲來　站著「瘋狂度估」

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企鵝寶寶飽餐一頓後濃濃睡意襲來　站著「瘋狂度估」

文/寵毛網

calendar_today2020-11-30 12:00:00

企鵝寶寶飽餐一頓後濃濃睡意襲來　站著「瘋狂度估」
▲日本一家動物園直擊到企鵝寶寶昏昏欲睡的可愛畫面（圖／Twitter@aws_official）
位於日本和歌山縣的冒險大世界（Adventure World），園區結合動物園與水族館、遊樂設施，日前企鵝王國此區在10／2誕生一隻皇帝企鵝寶寶，軟萌又可愛的牠獲得很多遊客關注，寶寶給人的感覺就是吃飽了睡、睡醒了吃，而這隻企鵝寶寶在吃飽後，就上演一段打瞌睡的表演！
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▲這隻企鵝寶寶出生一個多月（圖／Twitter@aws_official）
▲這隻企鵝寶寶出生一個多月（圖／Twitter@aws_official）
▲當牠吃飽飽突然感到很想睡（圖／Twitter@aws_official）
▲當牠吃飽飽突然感到很想睡（圖／Twitter@aws_official）
 
皇帝企鵝寶寶出生一個多月了，每天過著吃吃睡睡的生活。這天當牠飽餐一頓後、隨之濃濃睡意襲來，原本在放風的牠突然站著站著、竟忍不住頭向前垂下「瘋狂度估」起來，影片在冒險大世界推特@aws_official迅速吸引70萬次觀看，許多網友看了紛紛笑說：「像極了吃完早餐的我」、「看看是不是你上課的樣子」、「可愛到想頒個獎給牠」、「升旗時的睡法」、「我只是想叫你看右邊的企鵝肚」。（編輯：楊釆蓉）
▲不准笑窩！（圖／Twitter@aws_official）
▲不准笑窩！（圖／Twitter@aws_official）
 
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