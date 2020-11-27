不辦婚宴反討「6600大紅包」！15年好友喊：補請吃小火鍋

參加親友婚禮、吃喜酒時，替對方包紅包沾沾喜氣、禮尚往來是台灣的傳統習俗，不過「紅包金額」大小該怎麼包卻是一門學問，究竟要怎麼包才能既不失禮也不傷荷包呢？近日就有一名人妻分享自身經驗，提到好友打算只登記不辦婚宴，原以為可以不必煩惱紅包，殊不知新娘卻開口向她討了6600元禮金，更承諾以後會補請吃小火鍋，話題掀起眾人討論。

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這名人妻在臉書社團《靠北婚姻－社團討論區》貼文表示，自己15年前結婚時，朋友盛情參加並送上紅包致意，而這幾年下來這名朋友參加了不少婚宴喜慶，直到現在成為人妻後，考慮到其他朋友們都已成家生子，若開桌宴客恐怕會「入不敷出」，因此決定只登記不辦婚宴。

▲吃婚宴喜酒包紅包是傳統習俗，但要是對方沒辦喜宴還需要包紅包嗎?（圖／NOWnews資料照）

不過分享喜訊的同時，這名準新娘卻婉轉告知原PO，希望能討個6600元的紅包當作禮金，更承諾日後會再找一天「補請吃小火鍋慶祝」，這就讓原PO頓時傻眼，忍不住抱怨當年自己只收了對方2600元的紅包，如今卻遭開口討紅包甚至沒有婚宴參加，最後也不禁困擾發問「該包多少？」。

這個困擾曝光後也掀起一票網友討論，有民眾就替原PO抱不平，認為基本上沒辦婚宴就不必包紅包了「要是紅包包得那麼難過，就不要包了，畢竟人逢喜事，計較太多有失感情」、「沒辦婚宴基本上不用包！不然就看妳私交了」，不過也有網友認為對方是因為看中彼此關係和交情才提出這個要求，「她只有約妳，代表很看重妳。錢再賺就有，要是我直接買單當天的消費再送個小禮物讓她永生難忘」、「怎麼會是討捏？15年前應該包800或1200，感情不錯才有2600」。（編輯：楊智傑）