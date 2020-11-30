房市／都更危老商機大 北市大同區這些路段老透天搶手
房市／都更危老商機大 北市大同區這些路段老透天搶手
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 08:30:00
台北市地政局日前公布最新台北市住宅價格指數，大同區在台北市各行政區中季漲幅最高；房市專家表示，大同區過去老舊社區多，發展較慢，近期因危老改建、台北雙子星大樓等建設議題，未來發展性看好，也帶動房價上揚。
台北市地政局公布2020年第2季台北市住宅價格指數，相較於上季，漲幅最高為大同區1.9%；而影響當地房市發展的一大亮點為總投資金額600億的台北雙子星大樓，鄰近台北車站，去年已簽約，預計2026年落成後，將帶動西區發展。對此，信義房屋南京西路店店長陳文州表示，捷運紅線西邊的區域為大同區，其中，靠近台北車站的區域，過去多是老舊社區，因都市發展較慢，房價普遍較低；近期，區域內的危老改建陸續有進度，再加上台北雙子星大樓的建設加持，市場轉趨樂觀。
區域房市前景看好，透天厝的詢問度越來越高。陳文州舉例，因鄰近台北雙子星大樓的土地單價越來越高，承德路一段、長安西路、南京西路、重慶北路的透天厝買方的詢問度很高。不僅如此，屋齡10年內的電梯大樓每坪單價也創新高。陳文州進一步分析，南京西路18巷今年有一筆單坪破百萬的交易，因靠近中山捷運站，商圈發展熱絡，價格穩漲；再來是靠台北車站較近的承德路一、二段新建案，幾年前的預售屋大樓，原本每坪80至90萬，現已來到每坪上百萬；而重慶北路的新成屋也從原本7字頭，上看8字頭。