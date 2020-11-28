去澎湖玩買啥才內行？全場激推「3好物」：本島沒得比
去澎湖玩買啥才內行？全場激推「3好物」：本島沒得比
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 15:23:56
台灣離島澎湖富有自然景觀、美味海產，還有每年著名的花火節，且受到疫情影響無法出國，澎湖是不少台灣民眾近期出遊的首選之一。對此，就有網友在PTT八卦版提到，去澎湖有哪些是必買的伴手禮？貼文立刻引發熱議，全場網友紛紛狂推「3好物」。
原PO表示，近期沒辦法出國，只好坐國內線去澎湖玩，笑稱「現在在松山機場等check in，等等到澎湖不知道有什麼好玩？」並好奇詢問廣大鄉民「去澎湖要買什麼？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友呼聲最高的3大必買好物，分別為黑糖糕、花枝丸，和XO干貝醬，「黑糖糕、XO醬」、「我是去買干貝醬，整罐滿滿的小干貝350元」、「必買黑糖糕！本島沒得比啊」、「黑糖糕，莫名好吃」；也有網友推薦「紅豆糕」、「花生、絲瓜、貢糖」、「蚵嗲蠻好吃的」、「干貝超讚！還有鹹餅！」「仙人掌冰」、「小卷，可是很油喔」。不過，有網友好意提醒原PO，「你現在去就是去吹風的而已」、「買台PS5帶過去，這幾天下雨」、「為啥這季節去？冷風刺骨啊！」「只是現在好像是澎湖淡季？我之前12月去，大概有一半的店家都沒開，問朋友好像有些店休半年的」。（編輯：賴詠璿）