人妻深夜抱怨婆婆！600字內文曝光 網驚呆：根本中樂透
人妻深夜抱怨婆婆！600字內文曝光 網驚呆：根本中樂透
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 12:04:52
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有網友以「抱怨婆婆」為題，發了一篇600字左右的文章，結果仔細一看，根本不是抱怨婆婆，而是炫耀自己有個好婆婆，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，她想要抱怨婆婆，做事從來只想到她與丈夫、孫子，而且婆婆每天都會問她，晚餐想吃什麼，就連懷孕的時候，婆婆還會親自下廚煮消夜，婆婆還安慰她，變胖沒關係，生完再瘦就好，讓她直呼「老公娶了我之後，婆婆反而成為我第二個媽」。原PO指出，第一胎出生以後，婆婆只說了句「好好休息」，讓她幾乎不用擔心生活上的影響，而且產前、產後憂鬱時，婆婆也陪在一旁安慰「沒關係！媽媽都知道」，讓她心靈有所寄託，假日還會幫忙帶小孩，鼓勵他們夫妻倆多相處，這都讓原PO感到相當暖心。
原PO提到，後來與丈夫創業，時常因公事發生爭執，婆婆居中扮演和事佬，也常常陪他們忙到半夜，她也透露，因為丈夫是單親，所以婆婆身兼父職，「我對她的心疼大於一切，所以才希望有能力之下給她能給的」，所以即便婆婆總是說「不用名牌，能穿暖能吃飽就好」，但她還是決定偷買名牌包，慰勞婆婆的辛苦。許多網友看完也紛紛回應，「簡直是前世修來的福氣」、「有好婆婆，家庭才會真的幸福」、「真羨慕妳有這種好婆婆」、「婆婆是真心把妳當自己女兒對待，好好珍惜這個好媽媽」、「根本是中樂透啊～難得的婆婆」、「等有時間身體好些和婆婆約會一下」、「這根本炫耀文，也太感人了吧」、「難得的好婆婆，不是抱怨，是炫耀文啦」。（編輯：許智超）