老公每晚求滾床！辣妻崩潰「別碰我」 老司機揭真相苦勸
老公每晚求滾床！辣妻崩潰「別碰我」 老司機揭真相苦勸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 16:50:15
男女步入婚姻之後，除了平常的相處模式，「性」這一塊也或多或少佔有不少維繫感情作用的比例。近日，就有一名人妻抱怨「生完小孩之後性慾就變得非常低落，但老公每晚都要求滾床」讓她坦言自己身體不想被碰，甚至每天都害怕關燈那一刻，貼文引發熱議。
原PO在「靠北老公2.0」貼文指出「自從小孩出生之後，我的性慾就大幅降低，但是老公幾乎每個晚上都想要，討不到就轉身不理人、不說話，直到隔天下班，然後晚上又繼續要」人妻坦言「我非常討厭這感覺，身體完全不想被碰，我不知道自己身體出了什麼問題，但就是很排斥」。「但我也不是全然拒絕，大概一個禮拜還是會給1到2次，但老公卻每天都在問，真的快瘋了，現在都好害怕關燈的那一刻，自己解決一下很難嗎？白天顧小孩就很累了，晚上還要被情緒勒索真的是不爽，生完之後最期待就是月經來，每個月最清閒的7天。」貼文一出，網友紛紛回應「產後排斥性愛，多數女性都有啦...這要溝通」、「這要溝通...也代表老公心思放在你身上啊」、「一禮拜一兩次很可以啊，老公檢討一下好嗎」、「等到你老公哪天不想要，去外面找小三你就糟糕了，先溝通吧」、「當他不想討了，妳就又擔心有小三了」、「我之前也一直拒絕，後來我老公去外面找女人了...苦勸你們攤牌講開」。（編輯：張嘉哲）