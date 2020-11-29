周蕙暴瘦5公斤曬性感身材　秀電臀肚皮舞粉絲驚呆

周蕙一連2天在台北國際會議中心舉辦「周蕙漫步月光下台北演唱會」，今（29）日迎來第2場，睽違許久站上個人演唱會舞台，讓她備感壓力，開唱前幾周的睡眠時間減少許多。而在演唱會上，她也秀出瘦身有成的好身材，露出驚人馬甲線大跳肚皮舞，驚呆全場粉絲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在演唱會下半場節目中，隨著濃濃西亞異域風情的前奏響起，周蕙身穿訂製的亮片舞衫登場，突破出道以來最少布料、最大尺度驚艷登場。兩截式的舞衣露出結實腹肌和馬甲線，一轉身更以美背示人，秀出瘦了5公斤、體脂降到20%的健身成果。她緩緩從升降台出場，一邊撩人地跳著部落融合風肚皮舞，一邊熱唱孫燕姿的《神奇》、蕭亞軒的《一個人的精采》及蔡依林的《舞孃》組曲，長達10分鐘的組曲邊唱邊跳，秀出她私下學習多年的專業等級肚皮舞步和身段，電臀扭動超過1000下，讓全場歌迷尖叫不斷。這次特別安排這段組曲來激勵自己，並將她們視為目標，周蕙說「上進心」是在演藝圈裡生存的根本，「所以我決定要挑戰在演唱會上不停歇地勁歌辣舞10分鐘。」但她首次表演唱跳，直言在升降高台上穿著高跟鞋跳舞實在需要膽量，笑說：「若表演成功就會很有『效果』；沒成功的話一樣很有『笑果』。」下一秒又虧自己年紀大了，擔心結束這個段落後會喘不過氣，好在勤能補拙，已維持了3年規律運動習慣的周蕙開心大呼：「有健身有差啦！」▲▼周蕙露出瘦身有成的好身材。（圖／華研國際提供）