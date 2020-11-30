台商突然得B肝！「可能感染途徑」曝光 她聽完秒抓小三
台商突然得B肝！「可能感染途徑」曝光 她聽完秒抓小三
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 13:23:34
夫妻之間的感情問題百百種，當有過不去的情關時，除了個性上差異非常大之外，恐怕是另外一半已經出軌了！醫藥記者洪素卿就在《醫師好辣》分享一個故事，一名台商肝指數突然飆高，檢測後罹患B型肝炎，當時太太也在旁陪診，但聽到醫師說的話，立刻找徵信社開始調查，果真發現丈夫有小三。
醫藥記者洪素卿在節目《醫師好辣》中表示，有名年輕醫師曾接到一起案例，一位台商肝指數飆高，檢測後確診罹患B型肝炎，因此開始對患者進行問診，台商的妻子也在旁陪診，同時詢問，是否因為吃很多保健食品，才會引起這種症狀。醫師則解釋，保健食品並不會傳染B型肝炎，只是可能造成急性發作的原因之一，主要的原因可能是，在一年內輸血、打針，或是動手術，或者是「家裡有人罹患B肝，又共用餐具、牙刷或指甲刀，或是體液交換，才會導致這種症狀」。
妻子聽完瞬間覺得台商的感染途徑很不對勁，但也沒有繼續逼問醫師，她開始思考「為什麼去年沒得B肝，今年卻得了B肝」，於是默默找了徵信社調查，沒想到最後真的查到台商有小三，而台商被抓包後，回診時還不斷向醫師抱怨，為什麼要多嘴，害他被抓。洪素卿也補充，這名台商之所以還會回診，是因為這名醫師有點類似家庭醫生，一直有在替台商一家人服務，但這次的失言，不曉得會不會影響到彼此的信賴。（編輯：許智超）