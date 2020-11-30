台灣步道看板出包！翻譯隨便「複製貼上」 老外一讀笑瘋
台灣步道看板出包！翻譯隨便「複製貼上」 老外一讀笑瘋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 13:17:52
台灣不少景點中，除了會張貼地圖供民眾參考外，還會將景點資訊進行外語翻譯，讓國外旅客了解。美國背包客李小飛（Asher Leiss）來台多年，時常拍攝紀錄台灣的許多瀑布、野溪等私房地點，然而其日前至高雄甲仙六義山時，發現六義山步道看板的英文翻譯疑似「複製其他網站內容」，讓小飛笑翻直呼「真的超級好笑！」
定居於高雄的小飛，28日在個人YouTube頻道上公布一則影片，影片中小飛至高雄甲仙六義山時，發現步道的看板中文部分，正常介紹六義山的基本資訊，不過英文翻譯，不僅與中文介紹完全無關，連跟六義山也沒有任何關聯，小飛詳讀後，甚至踢爆內文是網站FanFiction.Net的內容。小飛透露，自己在告示板上遇過翻譯過糟的英文，或是見過拼錯字、文法奇怪的例子，不過他認為如果語意通順，都沒有太大的問題，但小飛認為該面翻譯明顯是「有人從某處複製貼上」，且從製作到印製都沒有人注意到錯誤。不過小飛個人希望這面看板能繼續保留下來，坦言「真的超級好笑」，可以帶給他一整天的好心情。
影片一曝光後，隨即引來許多網友熱議，「我快笑死了，哈哈哈....，這根本就是沒有英文校稿然後就把告示牌給製作了出來」、「慘了，這邊要變熱門景點了」、「你看看！這不是吸引到了你的目光了嗎？這才是做這看板的目的吧！」「有吐槽才會有進步，希望政府官員能看到這影片」。
對此，屏東林區管理處也在留言區回應，表示「非常謝謝小飛對於步道解說牌的指正。屏東林管處在昨天獲得這個資訊後，已立刻著手修正更新；今後我們會更小心謹慎處理，也希望小飛之後能持續不吝給我們指教。」（編輯：陳雅雲）