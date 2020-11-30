拿老公存摺領191萬！銀行一看秒報警 妻聽理由想離婚了
拿老公存摺領191萬！銀行一看秒報警 妻聽理由想離婚了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 14:35:28
情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過先前浙江省桐鄉市傳出一名人妻，帶著兩本存摺到銀行想領錢，不過櫃檯人員一拿到後立馬報了警。事後員警隨即調查出真相，但該名人妻一聽就崩潰想要與丈夫離婚。
據《錢江晚報》報導，浙江省桐鄉市10日有位沈姓女子帶著兩本，總計約44萬人民幣（約新台幣191萬元）的存摺到銀行準備領錢。然而當銀行櫃檯人員一拿到存摺後，卻立馬報了警。桐鄉市公安局梧桐派出所民警張曉飛解釋，銀行當下拿到兩本存摺後，發現其紙張品質與真的有所區別，且假存摺列印較模糊，「最為關鍵的是兩張存摺的編號是一模一樣的，這個編號是唯一的，和身分證一樣的，所以銀行一看到兩張存摺，就知道是假的」。
沈女聽聞兩本存摺都是假的，百思不得其解，透露存摺都是老公吳男讓她保管的，一本35萬人民幣，一本9萬人民幣，總共44萬人民幣。隨後警察經過調查發現，從去年4、5月開始，吳男開始遊玩一款賭博遊戲，由於一開始輸了錢，於是向友人借款，隨後又將與妻子共有的44萬人民幣全部投入遊戲，玩了半年時間，就將錢都賠光了。吳男坦承，因為不想讓老婆知道44萬人民幣都因玩遊戲而輸光，於是在網路上花了幾百元製作了兩本假存摺，沒想到妻子信以為真，將其拿到銀行領錢，沈女聽聞真相，也讓她崩潰氣得想離婚。最後吳男因涉嫌偽造金融票證罪被逮捕，案件目前仍在進一步調查中。（編輯：陳雅雲）