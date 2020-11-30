郵務窗口根本屎缺？內行抖出「絕對優勢」：資深的搶著做
郵務窗口根本屎缺？內行抖出「絕對優勢」：資深的搶著做
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 16:37:47｜update2020-11-30 16:43:02
台灣郵局開辦不少服務，包括金融、儲匯等業務，供有需要的民眾、企業使用。不過，就有網友指出，自己發現郵局內的郵務窗口相較於儲匯來得少，且事務繁多，讓他納悶「有沒有郵局窗口屎缺的八卦？」貼文一出，反而引來許多內行人直呼「資深的都去做郵務」。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己在郵局寄包裹時，發現窗口前現場排隊人龍，他指出郵務相較於匯業務，窗口比較少，「如果有哪人寄一個20公斤的包裹，就要搬來搬去的，有人來臨櫃領包裹領信，又要衝去找信件，後面排一長條人，一個比一個臉色還差」。看到這樣的情況，就讓原PO好奇詢問「有沒有郵局窗口屎缺的八卦？」問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少人反而指出郵務窗口比較輕鬆，「郵務算是比較簡單的工作」、「爽缺吧？綜合業務還反而有業績壓力」、「資深的都去做郵務」、「郵務比較輕鬆」、「郵務比儲匯好吧」。
甚至有行家點出「郵務業績要求低」是一大優勢，直言「儲匯業務其實也是屎缺，未來還要背保險業界業績，好處應該是不用推信用卡」、「郵務的業績要求比櫃台少，分數也比較低，不過有的局會輪調」、「如果不用背保險業績，比儲匯好些，客層也比較年輕」。但有鄉民抱持不同看法，「應該真的屎，從沒看過臉色好的」、「我看到郵務還要去支援儲匯，一個人學兩個工作」；其中還有網友透露，各局可能會因內部人力調配、民眾需求等因素，導致工作狀況而有所不同。（編輯：陳雅雲）