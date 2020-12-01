買空氣清淨機風超小！女崩潰求助 行家秒破原因：尷尬死
買空氣清淨機風超小！女崩潰求助 行家秒破原因：尷尬死
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 17:58:25
近年來因為空氣品質變差，不少民眾都會購買空氣清淨機，希望能確保屋內的空氣新鮮，也讓散落房間內的細菌、病毒全部被淨化。不過，日前就有網友從好市多買了空氣清淨機，回家使用後卻發現風量很小，只好上網尋求答案，結果一聽答案，讓她瞬間震驚，貼文也引起關注。
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，因為考慮到家裡的空氣品質，所以買了一台空氣清淨機，但回家使用後，卻發現出風量很小，最後只好上網詢問「請問有買這台的會員你們好，這台的出風很小是正常嗎？」許多網友看到也紛紛回覆，「平常出風很小啊，偵測到髒污就會起飛了」、「我家有一台，不錯用啦，不過很重，不好移動」、「這台風量可以手動調整」、「Pm2.5只有23的濃度的話，出風小很正常，50以上風量都沒變就不正常」、「開自動，正常吧，很多Pm2.5到4、50才會加大風量」、「不會小，風量可以調大，沐浴模式很有用」。不過，有內行的網友一看就指出關鍵，風量之所以比較小，應該是因為沒拆濾網的套子「濾網的套子是不是沒拆＝＝我媽也弄兩個月才發現，尷尬死了」、「濾網塑膠套有拆嗎，快檢查」，網友的留言也瞬間點醒原PO，趕緊查看一下機器，才發現自己真的沒拆掉濾網的套子，問題解決後，她也在留言區道謝「真的沒拆，使用兩個晚上了，有好市多聊天室真好，謝謝」。（編輯：許智超）