房市／11月移轉棟數2.46萬棟 全年將站上32萬棟
房市／11月移轉棟數2.46萬棟 全年將站上32萬棟
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 12:30:00
根據六都公布的買賣移轉資料顯示，11月六都的買賣移轉棟數為2.46萬棟，較上月增加13%，且較去年同期大增25%，交易量增加一方面除了買氣仍維持高檔外，11月地政機關工作天數較10月多出1成，可辦理更多的案件帶動移轉棟數增加，以目前增加的幅度推估，全年可望站上32萬棟，創下2014年以來的新高量。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月六都的買賣移轉棟數達到2.46萬棟，12月工作天數又比11月多出約1成，地政機關有更多時間可辦理過戶，同時今年第四季買氣又維持在相對高檔，推估全年移轉棟數可望超過2014年的32萬598棟，也說明今年買氣也是2014年以來最熱絡的一年，今年初房市雖受疫情干擾，但受惠國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的觀望買盤逐漸回籠，不僅第三季淡季不淡，第四季也維持傳統旺季的交易熱度。六都11月買賣移轉棟數為2.46萬棟，月增13%且年增25%，台北市11月移轉棟數3271棟，交易量較去年均量2311棟明顯量增，新北市則是出現今年下半年第三次的6千棟移轉量能，雙北市的交易量都出現明顯回溫。
桃園市11月買賣移轉棟數為4277棟，月增23%且年增9%，台中市則是近兩個月有5千餘棟的新成屋完工，部份交屋帶動移轉棟數超過5千棟，年增幅度高達53%，台南市移轉棟數2068棟，月增11%且年增13%，高雄市則是移轉棟數3740棟，月增16%且年增2成。曾敬德指出，11月仲介的成交狀況仍維持熱絡，12月移轉棟數可望延續高檔水準，且市場買氣仍未有衰退現象，接下來則需觀察房市是否有政策出爐降溫。