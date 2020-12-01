男友貼心買6千元補品！她細數「少9盒」 真相曝光秒分手
男友貼心買6千元補品！她細數「少9盒」 真相曝光秒分手
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 20:05:04
男女交往的問題有千千萬萬種，但如果是因為其中一方的青梅竹馬時，該怎麼處理呢？近日，就有網友抱怨，原本以為男友很貼心的買補品給她喝，但她後來才發現6千元明明可以買到12盒，實際上只拿到3盒，一問之下才知道，男友其實是花錢買補品給青梅竹馬，讓她怒提分手，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北男友2.0》表示，她跟男友交往三年，也知道男友有個很要好的青梅竹馬，但青梅竹馬最近常常以身體不舒服為由，找男友到家裡照顧自己，雖然原PO不能接受，也多次嘗試與男友溝通，但都被認為是無理取鬧。原PO指出，最近手機收到6000元的刷卡通知，男友立馬解釋是心疼她為經痛所苦，所以才上網買了3盒補品，隔了一個月後，原PO決定回購補品，卻發現6千元明明能買到12盒補品，那為何自己卻只拿到3盒？這也讓她感到非常疑惑。
沒想到，在原PO的逼問下，男友才終於坦承，其實是買給身體虛弱的青梅竹馬，怕她生氣才順便拿3盒過來，此話一出讓原PO爆氣怒批「花我的錢給別的女人買東西？良心不會痛嗎？世界上根本沒有什麼純友誼，只有一堆綠茶」，最後也甩了男友。許多網友也紛紛回應，「借花獻佛，拿妳的錢養小三」、「花女友錢養小三，真的是刷新我三觀」、「記得把錢拿回來」、「這真的很不可取」、「男友非常有問題」、「真的太扯了，這個說沒有問題才有鬼」、「重點不是分到幾盒吧」、「提分手很合理，十分支持」。（編輯：許智超）