男友貼心買6千元補品！她細數「少9盒」　真相曝光秒分手

男女交往的問題有千千萬萬種，但如果是因為其中一方的青梅竹馬時，該怎麼處理呢？近日，就有網友抱怨，原本以為男友很貼心的買補品給她喝

才發現6千元明明可以買到12盒，實際上只拿到3盒，一問之下才知道，男友其實是花錢買補品給青梅竹馬，讓她怒提分手，貼文也引起熱議。

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原PO在《

》表示，她跟男友交往三年，也知道男友有個很要好的