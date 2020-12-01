好心被雷親！街友「只要錢」把愛心麵包丟水溝 全場怒了
好心被雷親！街友「只要錢」把愛心麵包丟水溝 全場怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 19:14:58
近日氣溫明顯下降許多且越晚越冷，流落街頭的街友身體狀況格外讓人擔心。有位好心網友在新竹火車站附近發送愛心麵包，提供街友食物充飢。想不到有位街友卻把麵包隨手扔到水溝，讓原PO大嘆「吃的不要只要錢」，如此糟蹋別人的愛心，讓許多網友看不下去，紛紛直呼「可憐之人必有可恨之處」。
有位網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文，氣憤表示「沒看過這麼不懂感恩的人」。原PO透露自己時常贈送簡單食物給露宿街頭的街友，但有位街友卻「吃的不要只要錢」，把麵包隨手往一旁水溝扔。原PO無奈感慨，「不要也說一聲，自己都不努力生活了還選」。最後更直言以後看到這個人別幫他了，不想有人的愛心被糟蹋，畢竟那些食物也是善良的人努力工作賺錢的。
文章一出引發熱議，許多網友批評那位街友「可憐之人必有可恨之處」、「幫這種不如幫幫流浪動物」、「以前有一次我們給餅乾，竟然回說有沒有錢...超傻眼」、「好手好腳的，不用同情」、「把人家的愛心當垃圾亂丟，不用去包容不懂感恩的人」。但也有網友緩頰，「可能站的角度不同，猜他們可能也怕被毒死吧」、「愛心包容，也許他心生病了」、「沒有人願意流落街頭，或許他有他的難處，不勉強別人接受，也是善良的一種」、「也許人家正在減肥呢」。（編輯：倪浩軒）