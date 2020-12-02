她曬「鮭魚卵煮熟」照！曝真實口感　婆媽嚇：我直接丟掉

不少愛好海鮮的老饕們，對於「鮭魚卵」獨特的口感情有獨鍾，常常搭配壽司、拌飯一同品嚐，吃進嘴裡的口感瞬間提升一個檔次，而鮭魚卵通常又以「生食」為主，不過，近日有位網友卻將其「丟下鍋煮熟」，成品照曝光後引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文並PO出圖片，她將一盒要價600、700元的鮭魚卵丟下鍋裡煮熟，也曝光原因，「因為我自己吃了大半盒已經有點膩了，剩下一些煮來吃吃看」，並開玩笑地表示「如果你沒看過煮熟的鮭魚卵，現在給你看看，心臟跟我一樣小的，請不要輕易嘗試」。

▲女網友將鮭魚卵煮熟。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，引起網友熱議，「為什麼要想不開」、「鮭魚卵哭哭了」、「可以丟掉了」、「這樣形容，嚇得我不敢吃了」、「這我不行」、「第一次看到鮭魚卵裝熟的」、「師傅在後面他很氣」、「要吐了」、「還是不煮熟的看起來比較可口」、「這送我，我會直接丟掉，太噁了吧」、「突然間沒胃口了」。（編輯：郭佩蓉）