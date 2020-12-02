中文系多益衝860分！男做「翻譯」薪水卻崩潰：大陸太狂
中文系多益衝860分！男做「翻譯」薪水卻崩潰：大陸太狂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 17:32:46
翻譯翻得好，必須兼具「信達雅」，其實也是一門非常專業的學問。就有位中文系畢業的網友抱怨，自己多益考到860分，想說去試試英翻中的翻譯工作，想不到換算下來一天的收入大概只有1000元，讓他抱怨台灣的翻譯薪資「為什麼這麼好笑」。而有位內行人則指出，20年前台灣翻譯的收入較高一點，但後來大陸加入後直接被「輾過去」，價格瞬間毀滅。
有位網友在PTT發文，透露自己是中文系畢業，多益也有考到860分，就想說去試試看接案翻譯的工作。結果英翻中中文計價一個字連0.5元都不到，換算下來等於1天只能進帳1000元新台幣。原PO抱怨翻譯不光是文字轉換，還要求證比對等等，且中文系畢業又有多益證書，原PO自認已經算上專業在水準之上，卻還是只能拿這樣的薪水。讓原PO感慨乾脆去便利商店就好，最後不禁詢問大家，「台灣翻譯薪資為什麼會這麼好笑」？
文章一出引發熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「去翻論文或專業文件才有價吧」、「會的人太多了」、「翻譯除了即時口譯，很多真的都不值錢，除了少數語文外」、「可以軟體翻譯啊，要要求比較專業的，價格才會高」、「這是抽佣後的吧」。更有內行網友指出，「20年多前有高一點啦！印象中一本6萬，然後大陸加進來價格瞬間毀滅，一開始還在強調大陸翻譯差、用詞怪，沒2年直接被人輾過去，全都外包大陸，又快又好價格還低」、「現在更快的辦法是拿中國翻的回來簡轉繁潤稿」、「因為資源分配，台灣就是沒有要投資這塊」、「翻譯要做到讓人看得出你有累積能力，沒幾十年翻譯不可能再加上中文市場真的太小，養不起太多翻譯人才」。（編輯：倪浩軒）