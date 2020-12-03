尖叫聲！Honda S2000有望復活！

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尖叫聲！Honda S2000有望復活！

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-03 01:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
提到Honda性能代表就會想到NSX、Civic Type R、S2000，其中NSX已有推出後繼車型，Civic Type R也持續有新作，唯獨S2000自2009年停產後就遲遲未有消息，然而近日便有消息傳出，Honda可能會在品牌75週年與S2000 25週年時帶來全新世代車型。
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提及Honda性能代表相信多數人會直接想到NSX、Civic Type R與S2000，該三款車型不僅是品牌性能代表更象徵著品牌精神，然而這三款車型NSX也停產多年後於2016年推出後繼車型，Civic Type R則是一直持續都有新作，唯獨S2000自2009年停產後就遲遲未有下文，儘管外界不時都有復活消息傳出，但始終未見Honda有任何動作，不過關於S2000復活近日又有新消息，且似乎頗具可信度。
S2000於2009年停產後就遲遲未有後續下文。
S2000於2009年停產後就遲遲未有後續下文。
S2000於1999年誕生是為了慶祝Honda 50週年，但帥氣的外型及敞篷設定卻擄獲不少車迷的心，VTEC引擎與極具挑戰的後驅設定，更讓許多玩家樂此不疲，但S2000則於2009年宣布停產，且之後也ㄧ直未有後續車型，直到2019年東京改裝車展Honda欲重溫90年代美好帶來S2000 20週年紀念版，這也讓車迷隊S2000復活燃起一絲希望。

而關於S2000復活消息近日則又有新消息傳出，2023至2024年適逢S2000誕生25週年及Honda品牌75週年，加上近期Supra復活與86/BRZ和400Z等都有後續車型，因此Honda有可能會於此時帶來全新世代S2000，動力則因會採用Civic Type R 320hp/40.8kgm輸出的2.0升渦輪引擎，至於最終是否會成真就讓我們靜靜等待吧。
Honda於2019年東京改裝車展帶來S2000 20週年紀念版。
Honda於2019年東京改裝車展帶來S2000 20週年紀念版。
近日有消息傳出Honda可能會因適逢品牌75週年及S2000 25週年帶來全新世代車型。
近日有消息傳出Honda可能會因適逢品牌75週年及S2000 25週年帶來全新世代車型。
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