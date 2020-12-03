神準心測！最喜歡哪幅畫　秒知你的「正緣桃花」幾歲降臨

人與人的相遇，機率是千萬分之一，世界很大也很小，小到能幸運遇見、大到分開卻很難再見，人的相遇絕非偶然，靠的是緣分默默指引著。感情講究緣分，尤其正緣桃花更是難得，一旦遇上對的人，可別輕易放手，畢竟錯過的良緣一去不復返，想知道自己的好桃花什麽時候會出現嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

假設你到博物館參觀，看到四幅情侶壁畫，你最喜歡哪一幅？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了心理測驗，並且要幫你分析、觀看你今生的正緣桃花會出現在幾歲。

▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享心理測驗，要看你的「正緣桃花」幾歲降臨。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

B、繁花情侶





C、演奏情侶





D、粉紅情侶





-選好看答案-





答案A、蝴蝶情侶





選中這張牌的女孩，你與真命天子相遇的時間會落在「10歲、15歲、20歲、25歲、30歲」。





從小時候的puppy love至長大後的相遇，彷彿是早已計畫好一般，有一種遇見叫做一見鍾情，悄悄地、在你沒有任何防備的時候出現，一個動作、一抹微笑、一句話語，都能緊緊扣住你的心，不過你卻不一定能在第一時間察覺，需要到某一個時間點，回過頭來才發現，原來你早已愛上眼前的這個人，而他正巧也愛著你，天底下最幸運的事，莫過於此。





答案B、繁花情侶





選中這張牌的女孩，你的正緣桃花會出現在「13歲、17歲、22歲、27歲、31歲」。





偶然在某一段感情中受傷，正所謂塞翁失馬，焉知非福，當你仍沉浸在療傷狀態中，偶然遇見眼前這名男子，他所給予的愛、關懷與呵護，慢慢使你打開早已深鎖的心房，也願意再次投入愛，這時才發現，原來自己也能在愛人面前做真正的自己、表現得如此自然，印證了歌手梁靜茹《分手快樂》中所唱「揮別錯的才能和對的相逢」，下一次的相遇，代表著也是命定出現的時刻。





答案C、演奏情侶





選中這張牌的女孩，你遇見真愛的時間點會落在「14歲、23歲、26歲、29歲、32歲」。





你和他的相遇，有如喝水般地自然，又像是一見如故一般，自然而然地愛上彼此，平淡卻深刻、細水卻長流，你們擁有別人渴望的愛情，不求轟轟烈烈，只求彼此相愛相守度過一生，深諳激情稍縱即逝，唯有平淡中偶爾心動，才能走的靜謐又長久，像是電影 《一代宗師》中的經典台詞，「世間所有的相遇，都是久別重逢」，真真切切地驗證在你和他身上。





答案D、粉紅情侶





選中這張牌的女孩，你遇上理想情人的時間會落在「19歲、24歲、33歲、36歲、39歲」。





長期處於空窗期的你們，對於感情沒有特別的想法，不排斥、卻也不積極尋找，直到你們遇見彼此，先從朋友的身份開始當起，長期相處下來，彼此給予的安全感越來越強烈，感情也越穩固，漸漸地了解對方，也慢慢卸下心防，透過互相理解，讓你們逐漸毫無保留地愛上彼此，走到無法失去對方的地步，這才了解，原來日久生情是真的可能發生，得到愛著愛著就永遠的幸運。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】