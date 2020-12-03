近百業者自救拒萊豬進口 駁幫政府解套嗆：神經病！
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-03 15:53:50｜update2020-12-03 15:53:57
總統蔡英文宣布，明年起開放萊克多巴胺豬肉（萊豬）進口，引發爭議，並造成豬肉銷量嚴重下滑， 60 多名進口豬商今（ 3 ）日聯合召開記者會，宣示將維持現況進口無萊豬肉，並且自主標示無萊豬肉商品，讓消費者可以安心選擇，針對外界質疑此舉是為了幫蔡政府解套，中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來直呼「神經病」，強調都要都要被政府害到沒命，是因為了生存才會站出來說明。
中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來表示，目前台灣豬在養量約 550 萬頭，日宰量約 2.3 萬頭，供應內需尚有不足，因此需要仰賴進口，其中美豬年進口量約 1.1 萬頓，僅佔整體 10% ，前幾名都是是荷蘭、加拿大、丹麥、西班牙等國家。李春來指出，美國五大豬肉品牌 Smith 、 Swift 、 Tyson 、 Ibp 、 Hormel 都已陸續轉型屠宰無萊豬隻，含萊美豬已佔整體不到 10％ ，且美國萊豬、無萊豬價格相同，「同樣價錢要買哪種？」有誰願意進口萊豬自找麻煩，沒有利益可圖的生意，應該沒有業者會願意嘗試。
李春來無奈說，自從總統蔡英文宣布開放進口萊豬， 9 月進口豬肉的業績就下滑 2 到 3 成，業者損失慘重，甚至也影響國產豬肉價格，因此全國進口豬商今日將自願簽署協議，明年起將維持現況進口無萊豬肉，並自主標示無萊豬肉商品，讓民眾可以安心選購，今日出席的業者估佔全台市佔率 9 成以上。外界質疑此舉是為了幫蔡政府解套？李春來直呼「神經病」，強調業者都要被政府害到沒命，怎麼可能會幫政府解套，是業者們為了生存才會站出來，讓進口肉品回復常態，消費者可以安心選擇。