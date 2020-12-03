開房門目睹「媽媽和叔叔做壞事」！他崩潰：該和爸爸說嗎
開房門目睹「媽媽和叔叔做壞事」！他崩潰：該和爸爸說嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 17:54:40
真是有如晴天霹靂！有網友透露親身經驗，去媽媽的房間打開門卻看到媽媽和叔叔「搞在一起」。這一幕讓原PO整個人驚呆了，因為不想讓爸媽感情破裂，所以原PO還沒把實情告訴爸爸，這也讓他不禁直呼「罪惡感好重」，崩潰直呼「到底要怎麼做比較好？」引發熱議。
有網友在「zuvio校園」論壇發文，透露自己在家庭聚餐日時有事去找媽媽商量，想不到一打開媽媽的房門卻看到媽媽「跟叔叔搞在一起」。原PO當場就震驚了，即便媽媽急忙過來解釋，也什麼都聽不下去。原PO直言不敢相信自己「竟然看到這種不乾淨的事」，但也無奈表示，還沒有跟爸爸說出實情，因為不想爸媽感情決裂。但保守著這樣的秘密，讓原PO每次看到爸爸都覺得罪惡感好重，「真的快要崩潰了」，最後詢問大家「到底要怎麼做比較好？」戲劇化的遭遇掀起熱烈討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「先蒐集證據，再跟你爸講吧」、「我覺得你該跟你媽講清楚，你可以給她一次機會，但也要讓她斷掉這個關係，如果不斷你就直接跟你爸說吧」、「或許原PO可以主動跟媽媽說如果再讓你發現一次，你就必須告訴爸爸了，這也是要提醒媽媽，她是有家庭的也是有婚姻關係的人。我覺得如果下次真的再被你發現一次，你可以替爸爸蒐證了，可以錄影或錄音等等的，原PO加油」、「你覺得父親知道之後會覺得你隱瞞他嗎？會就講，其實這樣感情不忠的離一離也好，那你是希望家庭繼續假裝和諧，還是父母能趁早從一張紙中解脫」。（編輯：倪浩軒）