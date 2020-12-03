留島不留人！陸企砸錢買海島　居民3天內得「打包滾蛋」

澳洲海島凱瑟克島（Keswick Island）去年4月由中國房地產企業「China Bloom」出錢向澳洲昆士蘭州政府買下，其用途作為觀光旅遊，而期限卻長達99年。沒想到因為這項契約，島上40幾位原居民瞬間變成「分租契約」的承租人，原本能自由進出的班機和船隻全遭禁止，更被要求「3天之內打包好行李，滾出這座島」。

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綜合《紐約郵報》及《Sky News Australia》等外媒報導，昆士蘭州政府從2019年4月開始，將凱瑟克島99年的租期承租給中國房地產企業「China Bloom」，並將該島未被劃入大堡礁海洋國家公園（Great Barrier Reef Marine Park）的20％土地使用權後一併轉讓後，原先能夠自由往返凱薩克島的班機和船隻通通被禁止進入。

▲島民組成相關地方團體打算抗爭。（圖／翻攝自臉書《Keswick Island Reclaim Aussies Rights》）

在島上租屋6年的島民就表示，自己還收到「催趕通知」，要求住戶離開自己現居的房子，「請在3天內收拾好行李，然後徹底搬離這座島」。不僅如此，島上的居民就算買下了房子，也被要求「不准出租房子」、「不准當作民宿」。對此，島民就指出「中國企業根本就不想要島上存在任何澳洲人，他們想把這座島變成中國有錢人的專屬度假場所」。

報導指出，自從中國企業接手後，當地的觀光活動也受到限制。曾經最受歡迎的觀光海灘遭到封鎖、海龜的築巢區受施工破壞影響，島上的海龜數逐漸減少。當地居民也組成「凱瑟克島地方協會（Keswick Island Progress Associatio）」，致信給「China Bloom」公司的所有職員及昆士蘭州政府，不過昆士蘭政府則表示該企業租下島嶼後做的是改善島上道路、碼頭和其他基礎設施等，協會成員對此則邀請多方能一同坐下與會討論島的未來。（編輯：楊智傑）