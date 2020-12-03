這圖有聲音！蔡英文籲「請支援澄清」喊話：不會埋伏開罰

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蔡英文表示，最近的假訊息還是很多，不僅干擾防疫，也破壞人和人之間的信任。而面對來路不明的訊息，她也提醒民眾一定要牢記「要查證」、「幫澄清」與「不轉傳 」。同時也貼出圖卡要民眾「支援澄清」協助轉傳，「我知道，有很多群組的版主，也都深受假訊息的騷擾，這張澄清的圖卡，我幫大家做好了，直接轉傳就好，請支援澄清！」。
指揮中心也強調，民眾若接獲來源不明的疫情訊息，應先行查證，勿隨意散播，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可開罰300萬元。
事實上，光是11月就有新增超過90案境外移入的確診個案，為了嚴守國門，12月開始中央流行疫情指揮中心也推動秋冬防疫專案，規定進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，經勸導不聽者，依法可罰3000元至1萬5000元，這項規定預計由12月1日開始執行，直到明年2月28日為止，民眾出門在外可別忘記隨時攜帶口罩，保護他人也保護自己。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。