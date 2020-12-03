這圖有聲音！蔡英文籲「請支援澄清」喊話：不會埋伏開罰

全球新冠疫情仍然嚴峻，秋冬防疫專案1日正式上路，民眾出入八大類場所應配戴口罩，提高民眾警覺性。不過近日在通訊軟體上瘋傳著有警察在超市門口取締未戴口罩的民眾，並且開出三千元罰單的消息，經查證後為不實謠言。對此，總統蔡英文今（3）日也號召發起「請支援澄清」活動，強調絕對不會有「埋伏在便利商店外開罰單」的情況。

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為打擊不實消息，蔡英文在臉書發文解釋，12月1日上路的秋冬防疫專案，雖然規定八大類公共場所要強制戴口罩，不過遇到忘記戴口罩的朋友，還是會先提醒，唯有勸導不聽才會進行開罰，絕不會有「埋伏在便利商店外開罰單」的這種情況。

蔡英文表示，最近的假訊息還是很多，不僅干擾防疫，也破壞人和人之間的信任。而面對來路不明的訊息，她也提醒民眾一定要牢記「要查證」、「幫澄清」與「不轉傳 」。同時也貼出圖卡要民眾「支援澄清」協助轉傳，「我知道，有很多群組的版主，也都深受假訊息的騷擾，這張澄清的圖卡，我幫大家做好了，直接轉傳就好，請支援澄清！」。

▲收銀台別擔心！蔡英文貼出「請支援澄清」圖卡，解釋不會有埋伏超商外開罰的情況。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

指揮中心也強調，民眾若接獲來源不明的疫情訊息，應先行查證，勿隨意散播，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可開罰300萬元。

▲網傳有警察在超商門口取締沒戴口罩的民眾，指揮中心表示是假消息。（圖／指揮中心提供）

事實上，光是11月就有新增超過90案境外移入的確診個案，為了嚴守國門，12月開始中央流行疫情指揮中心也推動秋冬防疫專案，規定進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，經勸導不聽者，依法可罰3000元至1萬5000元，這項規定預計由12月1日開始執行，直到明年2月28日為止，民眾出門在外可別忘記隨時攜帶口罩，保護他人也保護自己。（編輯：楊智傑）