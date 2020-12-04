學生約會吃麥當勞遭封鎖？眾指女方心態　男崩潰：超愛她

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學生約會吃麥當勞遭封鎖？眾指女方心態　男崩潰：超愛她

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 11:43:10

▲麥當勞。（圖／取自維基百科）
▲學生約會吃麥當勞遭封鎖？眾指女方心態，男方超崩潰。（示意圖／取自維基百科）
男女雙方互相有好感時，可能都會希望多點時間獨處，以此培養情誼，但在相處過程中，自身的一些習慣或作為，都可能成為讓對方對你印象扣分的理由！因此近日就有一名網友在網路上分享自己和一位女生在麥當勞約會竟遭到封鎖，這讓男方超崩潰，後來眾多網友更指出女方的心態，引起熱議。
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▲有一名網友在網路上分享自己和一位女生在麥當勞約會竟遭到封鎖。（示意圖／取自維基百科）
▲有一名網友在網路上分享自己和一位女生在麥當勞約會竟遭到封鎖。（示意圖／取自維基百科）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「約會吃麥當勞怎麼了嗎？」的文章表示，「最近跟一個女生走得蠻近的，鼓起勇氣約她一起出去吃晚餐，但她聽到我說要吃麥當勞，說回去會給我答案，結果就封鎖我了」，這讓原PO大為傻眼，直言「請問我哪裡做錯了？我是第一次談戀愛，真的不知道怎麼了，好想要繼續跟她聊天，真的很愛她」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為女方可能是覺得「氣氛和獨處空間不到位」，「約會指的是只有你們兩個人一起在一個安靜優雅的環境吃飯／聊天，而不是跟賣場一樣吵得要死的地方」、「太吵，不能好好聊天或是覺得容易胖、太廉價，除非很熟或喜歡吃麥當勞，不然這不是個好選擇」、「我覺得麥當勞太吵雜，沒氣氛，希望是一個咖啡廳或是餐廳比較偏安靜」、「那麼多東西可以吃，你就選了個麥當勞？是約出去吃欸，又不是很臨時的約」、「沒什麼問題，但是有點太隨便，起碼挑個有一點獨處空間的地方，牛排店什麼的，平價的也不貴」、「交往後沒差，但曖昧期間約吃飯欸，你怎麼會想約在麥當勞」、「今天要是一個帥哥吃什麼都嘛好，少在那邊氣氛，跟對人吃滷肉飯都有氣氛好嗎？所以結論就是，你沒有有價值到她吃麥當勞也沒關係」。（編輯：王柏文）
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