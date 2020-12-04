學生約會吃麥當勞遭封鎖？眾指女方心態　男崩潰：超愛她

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「約會吃麥當勞怎麼了嗎？」的文章表示，「最近跟一個女生走得蠻近的，鼓起勇氣約她一起出去吃晚餐，但她聽到我說要吃麥當勞，說回去會給我答案，結果就封鎖我了」，這讓原PO大為傻眼，直言「請問我哪裡做錯了？我是第一次談戀愛，真的不知道怎麼了，好想要繼續跟她聊天，真的很愛她」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為女方可能是覺得「氣氛和獨處空間不到位」，「約會指的是只有你們兩個人一起在一個安靜優雅的環境吃飯／聊天，而不是跟賣場一樣吵得要死的地方」、「太吵，不能好好聊天或是覺得容易胖、太廉價，除非很熟或喜歡吃麥當勞，不然這不是個好選擇」、「我覺得麥當勞太吵雜，沒氣氛，希望是一個咖啡廳或是餐廳比較偏安靜」、「那麼多東西可以吃，你就選了個麥當勞？是約出去吃欸，又不是很臨時的約」、「沒什麼問題，但是有點太隨便，起碼挑個有一點獨處空間的地方，牛排店什麼的，平價的也不貴」、「交往後沒差，但曖昧期間約吃飯欸，你怎麼會想約在麥當勞」、「今天要是一個帥哥吃什麼都嘛好，少在那邊氣氛，跟對人吃滷肉飯都有氣氛好嗎？所以結論就是，你沒有有價值到她吃麥當勞也沒關係」。（編輯：王柏文）