▲ 豪華新解，Mercedes-Benz E300 運動版用科技拼勝負

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相較於小改款前的線條，嶄新的 E300 運動版透過頭尾燈的銳利化，搭配從倒梯形改為正梯型的水箱護罩設計，明眼人絕對可以辨識出此次 E-Class 的造型改款差異。好看與否？看在自身眼裡，美醜難以評論，但卻明顯的感受到從過去穩重路線改為個性路線的變革。跟上年輕化的腳步，拉攏更多年輕菁英，應該就是此次 E-Class 的改款重點。
披上了專屬的運動套件，E300 運動版多了點個性味，但為了符合其產品定位，沒有誇張的熱血感，畢竟那是Mercedes-Benz AMG E53 或 E63 才要負的責任。霧銀單柵式鑽石型水箱罩搭配 AMG 十輻式輪圈低調地訴說身份，唯一可惜的就是後保桿內的排氣尾飾管就只是個裝飾，真正的排氣尾管深藏其中，總有讓人騷不到癢處的尷尬性能味。
車內的鋪陳依舊讓人熟悉，要舉出最大差異，莫過於是方向盤的造型。平心而論，入行十餘年看了數千支方向盤的經驗，這小改款 E-Class 的造型還是有著讓人驚艷的能耐，立體的線條加上安置其上電容式的觸控設計，視覺與質感都屬上乘，而操作邏輯熟悉之後，也能了解左側與右側介面分別控制儀表與中控台兩只 12.3 吋高解係度螢幕的簡單邏輯，只不過雙環儀表為了展現強大科技與資訊量，把雙環與中央資訊幕切割成三塊可上下切換的顯示平台，要透過電容式方向盤左側一一切換，確實需要時間適應，但對於剛好落在其目標客層年紀、又不算是個厲害的 3C 玩家的我都能短時間上手的話，我相信對於多數用車者而言，這方向盤與雙螢幕數位介面的操控性，應該都不會是太難的事。
值得一提的是，木紋飾板雖然還是出現了在 E300 運動版的車室內，但卻透過霧面灰色梣木的運用，與車內高漲的科技感完美匹配，與縱向紋路設計的座椅也可高度契合，把 E-Class 過往讓人記憶的典雅豪華氛圍與琳瑯滿目的科技配備融合一起，應該是這一次 Mercedes-Benz 最讓我印象深刻的一點。當然，這前提是要你能理解中控台那猶如大型平板電腦的儀表與中控台設計邏輯，如果你跨不過這一關，那我這句讚美，你就可當作廢話跳過別管。
導入 Turbo EQ Boost 技術，也就是讓 E300 運動版加載了現在不陌生的 48V科技，在既有的 258hp/370Nm 動力平台上，多出了 14hp 的馬力支援，除了急加速時更能補上渦輪遲滯問題，讓加速曲線更為平順外，目的就是為了讓引擎怠速熄火再啟動時，可以少了些震動，但可惜的，在試駕的這一輛E300 運動版身上，我感受不到這好處，怠速熄火後再啟動的震動依舊讓人有感，不僅讓人疑惑 48V 科技的幫助在哪，更讓人懷念起 BMW 530i M Sport 搭載 48V 輕油電抑制震動的美好。
在市區內的驅策，E300 運動版的轉向手感與動力輸出表現，都像極了一輛多數人腦海中的 E-Class 一樣，自然、沈穩，還有些許的澎湃，且透過科技的加持，轉向的手感更多了幾分輕盈，配上多達 64 色選擇與 5 種亮度調整的舒活環景內裝照明、多達 13 具揚聲器與 9 聲道的 Burmester 環場音響系統，在擁擠的台北市區穿梭，竟成為了相當快意的事。
可以把喧囂隔絕在外的，除了優異的隔音表現外，車高降低舒適型懸吊系統也幫了不少忙，很明顯的可以發現到此懸吊系統盡可能的阻絕下方的彈跳與起伏，不過若要說在舒適與操控中取得更佳平衡的，我仍是偏好 BMW 530i M Sport 那種把人與車完美結合的懸吊調效，要快要慢都遊刃有餘的合適支撐，讓 530i M Sport 沒失了BMW 該有本分，也展現向 E-Class 挑戰的實力。而在 E300 運動版身上，既有的 Mercedes-Benz 本分做得滿分，但若要向對手挑戰運動身手，可能就不是擅長的戰場了。
為 E300 運動版加分的配備還有，如更聰明的 MBUX 科技，以及滿配的智慧駕駛輔助套件，也就是熟悉Mercedes-Benz 念茲在茲的 23P。總體而論，在 E300 運動版的身上，感受到 Mercedes-Benz 期望在既有擅長的豪華基礎上，加上「一目瞭然」的科技變異，如雙螢幕介面、質感與設計感皆出色的方向盤，還有延續過往質感的舒適行路性，但要在此車型定位上有著更多的運動個性、更多的操駕樂趣，530i M Sport 還是有其優勢，且別忘了 530i M Sport 還有可以用手機當車鑰匙的 CarKey 功能、功能更強大的手機整合與 HUD 能力，雖然這很能不會是左右買家購買兩台車意願的關鍵，但讓買家入手後多了幾個可以向親朋好友炫耀的利器，不正也是此級距買家重視的事情？
在傳統的豪華道路上，用科技來拼勝負、拼注目度，是接連體驗完 530i M Sport 與 E300 運動版上我所感受到的事，雖然很有可能最終勝負，還是出在於對兩者品牌的傳統感官。但當品牌都開始改變，想要為此傳統豪華中大型房車注入這麼多新意，消費者若還這麼保守不跟上時代，是不是會辜負了品牌端研發時所投入的心意呢？不管如何，走去展間體驗且開上一回，屬於你的豪華中大房車新解答，可能會更有意義。