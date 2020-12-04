加完油爽刮2次大獎！佛州男加油站又贏下1.4億：還沒花完

幸運之神真的會眷顧在某些人身上嗎？日前美國有4名高材生疑似破解「中獎公式」引起轟動，外媒近日又報導一名住在佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）的男子，在同一間加油站神奇地連續刮中2次大獎，贏下總共600萬美元，讓不少民眾紛紛讚嘆其強運，也懷疑是否「機率」和「運氣」之間是否真的有必勝手段。

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根據《UPI news》和當地媒體

《Florida News》

報導，本周佛州彩票局公布得獎者之中，贏下了500萬美元（約新台幣1.4億元）的頭獎的是一名住在佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）的56歲男子加文諾奇（Munib Garvanovic），令人意外的是，這並非是他第一次得獎。該名男子3年前在同一間加油站也買了一張刮刮樂，贏下100萬美元（約新台幣2824萬元）。

▲佛州彩券也在推特貼出這張中獎的刮刮樂。（圖／翻攝自推特@floridalottery）

根據報導指出，該名男子主動透露，自己多年來都是在住家附近的Gate加油站購買刮刮樂，每到了當年的11月，「總覺得特別幸運」，果然加碼下注後成功贏下大獎，而賣出該張刮刮樂的加油站，也能收到1萬美元的佣金。

報導指出，加文諾奇決定親自前往佛州彩券公司位於塔拉哈西（Tallahassee）的總部領取500萬美元的大獎，更在領獎時透露，上次因為購買「Cash Rush Doubler」中了二獎的獎金都還沒花完，這次打算一次領完「200X THE CASH」彩券的獎金，扣完稅後總共可獲得445萬美元（約新台幣1.2億元）。（編輯：楊智傑）