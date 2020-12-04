想娶女友不容易！岳母列「9大結婚條件」 眾一看全怒了
想娶女友不容易！岳母列「9大結婚條件」 眾一看全怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 19:16:40
結婚不但是兩人的終身大事，也代表雙方家庭的結合，但過程中也會遇到許多問題。近日，就有網友出面爆料，他的大學好友準備與女友結婚，結果收到女方家庭開出的條件，上面清楚寫了9項要求，看了讓人不禁傻眼，貼文也引起網友的討論。
原PO在《靠北女友2.0》表示，大學好友準備與女友結婚，但女方家庭卻開出9項條件，而每一項都認覺得很不合理，從照片中可以看見，規定上清楚寫到「結婚時男方要付大聘100萬元、小聘50萬元，還要負擔婚紗、禮車、喜餅、辦桌、婚攝等所有費用」。接著兩人結婚後，男方必須將婚前所有的財產過戶給女方，無論是薪水、獎金、紅包等，都必須交由女方管理，婚後的置產一率登記在女方的名下，重點是男方對女方使用金錢的方式、金錢的流向不得有任何異議，而且每天領100元零用錢過活，此外，婚後每個月還要給女方父母2萬元孝親費。許多網友看完這些條件也忍不住感嘆，「如果看到這種條件還有結婚的念頭，那真的是傻了」、「地下錢莊現在一比簡直像慈善事業機構了」、「又是一個賣女兒的」、「貪婪的家庭，吃相真難看」、「感覺就算月薪十萬元，也很難負擔的起」、「這是賣身契約吧」、「終於把搖錢樹養大了」、「這父母有點過分了呢」。（編輯：許智超）