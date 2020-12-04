爽買章魚燒！她被身障者求「分1盒」 老闆下秒舉動暖炸
爽買章魚燒！她被身障者求「分1盒」 老闆下秒舉動暖炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 21:17:23
新北歡樂耶誕城已於上月13日正式開幕，讓許多民眾都爭相朝聖。近日，就有女網友在逛耶誕城時，買了兩盒章魚燒，正準備離開時，卻碰上了一名患有身心障礙路人，於是她好心分給對方一盒，沒想到日本老闆接下來舉動，讓她瞬間暖哭，貼文也引起熱議。
原PO在《我是板橋人》表示，在逛新北耶誕城時，正巧逛到一位日本老闆開的章魚燒店鋪，於是買了兩盒，接著在離開時碰上了一名患有身心障礙的路人，路人緩緩的說「我不想要錢，但我想吃」，原PO一聽到對方的要求，毫不猶豫分享給路人一盒。沒想到原PO的這些舉動，都被日本老闆看在眼裡，「日本老闆看到了，立刻補一盒給我，還說他請那位身障的路人，讓我深感到日本人的細心體貼，謝謝老闆喔！」許多網友也紛紛回應，「老闆跟你的善心都好棒！」、「只好用新台幣讓老闆知道台灣人的熱情了」、「無論是原PO還是老闆，你們的舉動真的都很棒」、「在這冷冷天，聽到這個好暖喔」、「這故事有洋蔥吧」、「老闆太貼心了吧」、「兩位好心有好報阿」、「真的超暖的欸」、「這不推不行啦，暖炸了」。（編輯：許智超）