丟煙蒂被檢舉！他見「22張罰單」臉綠 檢舉人爽賺4萬元
丟煙蒂被檢舉！他見「22張罰單」臉綠 檢舉人爽賺4萬元
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 00:35:48
保持環境整潔，菸蒂亂扔是造成髒亂的殺手之一，高雄一名男子獨自在轎車抽菸，兩小時共抽了22根，但他每次扔菸屁股的行為都被民眾拍下檢舉，事後收到環保局寄來的22張罰單，若每張罰鍰以最高金額來看，檢舉人的獎金最高可拿4萬6200元，誇張的金額也讓網友傻眼。
原PO在《爆怨2公社》表示，那天心情非常不好，不想把脾氣帶回家，於是停在超商門口抽菸，兩個小時內在車上抽了22根，但也被環保局連續開罰22張，亂丟菸蒂的罰單，讓他忍不住說「請問這樣要繳多少錢啊？真的暈了」。根據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、渣、拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，違反者，可依法告發並處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰，而高雄市環保局設立的「檢舉制度」，可以讓檢舉人獲得15%到35%不等的獎金。
若就最高罰鍰來看，被檢舉的原PO得繳13萬2000元，倘若檢舉人可得35%，檢舉獎金將高達4萬6200元，網友們也紛紛回應，「平均5.45分鐘就抽一根，你是抽油煙機嗎？」、「這個檢舉人賺死」、「你的肺還好嗎？」、「2小時在同一個地方抽22根，沒事吧」、「身體跟錢包都掰了」、「壓力很大也別這樣啊」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！