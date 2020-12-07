特企／「新板特區」輕鬆當鄰居！板橋永豐景好評不斷

「新板特區」一直被視為雙北房市的閃耀明星，發展至今人口密集程度之高，成為政府推動公共建設的重點區域，其中板橋車站匯流高鐵、台鐵、客運、捷運路網，今年初環狀線通車後更晉升「五鐵共構」的黃金交通樞紐，加之行政中心、購物中心等多元化機能集結，打造百億產值盛況，無疑媲美「信義計畫區」。

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隨著「新板特區」房價不斷攀升，每坪動輒80萬上下，讓許多民眾望之卻步，卻因此讓有著同樣生活機能、便利交通的「中山路二段、永豐街生活圈」，成為進駐「新北首善」相對好入手的區段，其環境跨足埔墘商圈，更與「新板榮景」無縫接軌，搭乘環狀線轉乘板南線，輕鬆往返雙北，加上一橋之隔即達台北市，是雙北首購民眾、在地換屋族群的首選！

「永豐街生活圈」機能齊全，唯過去區內大多高齡老舊房屋，鮮少新案推出，如今危老重建專家「興翔開發」搶佔板橋精華地段，繼鶯歌老街、北投泉源路改建案後，再與「萬薪建設」聯手打造幸福新住宅－永豐景。本案僅550公尺達環狀線板新站，一站享受「新板特區」強大機能，家門80公尺緊鄰埔墘國小書香美地與三座綠蔭公園，優越生活機能全到位；永豐景產品規劃15－29坪、優良採光1－3房，單純四倂雙電梯，高樓層開窗即享忘憂視野，有別舊公寓形式，建案特色頗受地緣性客戶青睞，早鳥優惠祭出便預約不斷。建案即將公開，把握入主新板生活圈最輕鬆的一次！





接待中心：新北市板橋區板新路92號（環狀線板新站正對面）

貴賓專線：02-2956-9988

官方網站：https://o2own.com/best/richforever/