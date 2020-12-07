「我跟76在逛街」！女狂喊看不懂 超扯答案曝：別亂用
「我跟76在逛街」！女狂喊看不懂 超扯答案曝：別亂用
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 13:29:29
隨著網路越來越發達，不少年輕人自創流行語越來越多，而除了這些，也有不少人為了打字方便，會瘋狂使用注音文或數字代替國字，但這些用法都並非正確用法，因此不見得每人都能領悟其意義。近日，就有網友分享，表示友人傳訊說「我在跟76逛街」，讓她一頭霧水，其正解曝光之後，卻引來不少人撻伐。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「這是現在屁孩最新說詞嗎？我一開始還會錯意了」只見貼出的對話中，對方表示「我在跟76逛街沒注意手機」原來，對方想表達的是「我在跟我七辣（馬子、女友之意）逛街沒注意手機」，這讓原PO領悟後氣得直喊「是不會打字嗎？替你國文老師感到難過」。貼文一出，網友紛紛回應「87我是知道啦，76第一次聽」、「七辣真的難聽得要死，有夠不尊重人」、「七辣跟馬子真的有夠難聽」、「可不可以請那些自稱自己女友是七辣的人醒一醒，不要亂用」、「稱呼自己的另一半為76真的超不尊重對方....難聽死了」、「我表弟還有打769呢，變身馬子狗」、「可憐，打女友是有多費時間？硬要叫女友76....難聽死了」。
而對於「馬子」及「七辣」這兩個字詞其實都各有淵源，其中「馬子」據說西漢時，李廣射死卧虎，命人鑄造虎形的小便器，表示對猛虎的蔑視，於是小便器就叫「虎子」；到了唐朝，李淵統治時期，因李淵的祖父叫李虎，便將這大不敬的名詞改為馬子，馬子的原意是馬桶，用馬桶比喻女人，非常不尊重對方。至於「七辣」則是所謂「車伕拿三分，妓女拿七分」所以車伕叫三仔，妓女為七仔，妓女正確來說應該屬於性工作者，不應用這樣的字眼形容自己的女朋友，也非常不尊重。（編輯：張嘉哲）