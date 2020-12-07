老公狂傳「想壞壞」訊息！她1舉動秒崩潰：主管在旁邊耶
老公狂傳「想壞壞」訊息！她1舉動秒崩潰：主管在旁邊耶
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 16:54:06｜update2020-12-07 17:13:52
許多人上班為求工作聯繫需要，通常都會登入電腦版的LINE，好讓訊息傳送方便快速，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示某天上班時，公司要傳檔案給她，於是她便登入了電腦版，當時主管也在身邊，但不知老公突然哪根筋不對，突然傳「想做X」的訊息，她急做1舉動反而弄巧成拙，崩潰喊「主管看到了啦」，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在臉書粉專《靠北老公2.0》發文，表示某天上班時，公司要傳檔案給她，所以她就登入了電腦版的LINE準備要接受檔案，而當時剛好電腦內有個問題要詢問主管，主管也就過來她身旁協助，豈料，在工作中的老公不知道突然哪根筋不對，傳了「我想做X了」，「那個提醒視窗就直接在我跟主管眼前跑出」。當下情況超緊急，原PO害羞到不行，「媽啊，我超緊張，要趕快按提醒的叉叉」，結果沒想到原PO老公竟然又接著傳「5：50在家做X」，在兩個提醒視窗交疊下，也害得原PO不小心直接按到點開整個對話視窗，只見主管一臉淡定，並沒有多說什麼，但原PO認為主管八成是看到了，崩潰喊「X北，有夠丟臉」。
原PO也貼出「事發當下」與老公的對話截圖，在老公傳完「想做X」、「5：50在家裡做X」訊息後，過了1分鐘後，原PO也氣炸回應「X，我主管在旁邊，你一直打要做X，X你X」，看得出來她當下真的氣到不行。貼文一出，引起熱議，「真的會想找個洞跳下去」、「是老公，又不是『客兄』，緊張什麼」、「我真的笑到不行，太好笑了」、「這真的太好笑了，但能理解，當下一定超生氣」、「笑歪哈哈哈哈哈」、「好兇的老婆」。（編輯：郭佩蓉）