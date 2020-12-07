民眾協尋動物園逃脫小食蟻獸　結束3個月翹家生活

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動物園表示在12月6日下午1點左右，遊客中心接到民眾江建德先生及許匡中先生的來電，表示當天他們爬山經過深坑林家草厝時，疑似在路旁看見小食蟻獸的蹤影，經過保育員確認兩位民眾拍攝的照片是小紅無誤，園方立刻召集36位同仁帶齊設備，並由新北市急難救援協會許先生帶路，經過一個多小時的上山陡坡徒步搜尋，終於在3點24分於照片拍攝處附近約15公尺內一樹洞裡發現正在睡覺的小紅。由於當時天氣較冷小紅還在昏昏沉沉的狀態，被保育員抱出時並無太多掙扎，隨即被帶回動物園的檢疫舍進行全身健檢並掃瞄晶片確認，發現牠全身都是泥沙，血糖與體溫偏低，體重比離家時掉了一公斤，加上身上有幾處小傷口，獸醫師立即為牠做治療與清潔，而保育員也同步將牠愛吃的蔬果與飼料打成泥狀、以少量多餐方式餵食，小紅一見到愛吃的食物立刻開心地進食，讓所有人都鬆了一口氣！
經過獸醫師與保育員團隊的照顧，小紅的生命跡象已經穩定許多，吃飽後就鑽進為牠準備的巢箱深深入睡，而大家也輪班搭配監視器系統來確認小紅的恢復狀況，接下來將視牠恢復情形再做進一步安排。另外園方也特別感謝江先生與許先生、以及小紅失蹤期間提供情報的熱心民眾等，才得以讓小紅順利結束這有驚無險的「秋季翹家之旅」！（編輯：陳珮瑜）