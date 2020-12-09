蘋果突襲發表AirPods Max！網一看「亮點」崩潰：不行啦
蘋果突襲發表AirPods Max！網一看「亮點」崩潰：不行啦
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 10:48:55｜update2020-12-09 11:47:55
藍牙耳機在現今非常普及，有別以往的有線耳機總是纏在一起解不開的缺點，藍牙耳機使用起來更方便，成為不少人買手機必搭配的配件之一。而蘋果今年發布一系列產品之後，昨（8）日晚間又以線上發表會，推出新品頭戴式無線降噪耳機AirPods Max，引爆話題。
根據蘋果指出，AirPods Max採用H1晶片，有九個麥克風，與AirPods Pro同樣具有「降噪」和「通透模式」，耳機頭戴頂部採用通風透氣的網狀編織設計，能分散重量，減輕頭部的壓力感。不過，相較於iPhone開始走平價路線，蘋果在Airpods的策略逐步走向高端市場，這次Airpods Max的售價每副549美元（近新台幣1.6萬元），而台灣首發售價為18,490元。消息曝光之後，在PTT科技版引爆熱議，不少網友紛紛回應「歹勢，我不是果粉了，這售價太扯了」、「都能買平板電腦了＝＝是什麼鬼售價」、「扯到爆...以為Airpods Pro是極限了，大開眼界」、「外型是不醜，但價格也太不親民，是要賣給誰」、「這是給在家戴的吧...誰會戴這個出門」、「真的嚇到了，賣這價錢真的不行啦」。（編輯：張嘉哲）