小禎親授管理體脂秘訣　私藏菜單、居家運動一次公開

小禎（胡盈禎）的瘦身故事真的超勵志，她透過均衡飲食與規律運動，狠甩了40公斤以上，體脂更從41%降到現在的19. 7%，激勵無數想讓體態變更美的女性。近日她在臉書分享飲食三原則，還加碼公開管理體脂的私房食譜、居家運動，連專業營養師都稱讚，這才發現，原來瘦身也可以吃很好！

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在體脂管理的漫漫長路上，除了要有強的恆心與毅力，擁有正確的健康觀念及方法，更能有效管理體脂，而小禎在臉書提出三個祕訣，運動營養師楊承樺，也針對她的觀念一一講評。

瘦身祕訣一：減肥不能只靠意志力，偶爾也須滿足口慾！





楊承樺營養師解釋，許多人在體脂管理的過程裡，常採用過度節食的激烈、錯誤手段。事實上只靠意志力控制飲食，當意志力消散後的報復性飲食更可怕，應保持三餐定時、定量，也可適量享用油煎料理，適時釋放壓力，讓口慾能獲得滿足，以避免忍過頭出現報復性飲食。



▲小禎曬出現在（右）與體重巔峰期（左）的對比圖。（圖／小禎臉書）

瘦身祕訣二：選擇原型食物





原型食物指的是未經過度加工處理的食物，通常一眼就能看出這些食物的原本樣貌。營養師指出，原型食物能更保留食物的完整營養，給人的滿足感也較高。以去皮雞胸肉來說，根據食藥署的資料，除了平均每100克含有高達23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡（資料來源：食藥署食品營養成分資料庫新版）；另外，膳食纖維類原型食物-地瓜，也能幫助帶來飽足感，避免過量的進食。





瘦身祕訣三：減肥不吃油超NG





油脂是人體所需的重要營養素之一，若是油吃的太少，會影響身體運作，皮膚也會沒氣色，只要在管理體脂的期間，慎選油品並適量食用，是沒有問題的，但楊承樺營養師建議，日常飲食應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸，有取得不易形成體脂肪的健康食品認證，可以比較放心去享用，不過還是要適量喔！





像小禎就曾分享，減肥期間攝取好的油脂很重要，尤其減肥若是只能吃水煮雞胸肉容易吃膩，處理不好又會柴柴的，因此她會用嫩煎的方式處理雞胸肉；披薩餅皮熱量高，她選擇用花椰菜米來製成韓式煎餅，裡頭還加入各式蔬菜，口感豐富又有纖維，又不用擔心熱量超標；還有減肥人都愛吃的櫛瓜，小禎加入蘑菇和大蒜一起炒，高纖低GI，健康又好吃。



▲小禎在臉書公開瘦身菜單。（圖／胡小禎臉書）

除了飲食，小禎也推薦她在健身房學到的3大居家滑行輕運動給大家，讓體脂管理的效果更加乘。小禎提醒，可以透過滑盤或毛巾輔助，讓動作可以更流暢，還可以用到更多肌肉和核心保持身體穩定。





1.前後弓箭步





鍛鍊部位：訓練身體核心的平衡與穩定能力，股四頭肌、臀大肌。





作法：預備動作，兩腳與肩同寬、一腳往後跨大步，注意保持背打直。

開始運動動作：兩腳膝蓋同時彎曲蹲下，直到兩腳的膝關節都約呈90度直角停住約半秒～1秒，兩腿與屁股同時收縮發力將身體往上推，回到原始位置。





2.側弓步





鍛鍊部位：臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群。





作法：一隻腳踩在滑盤上，另一隻腳站在地面上。並將踩滑盤的腳向身體外側滑，同時臀部向後推放低以及彎曲腳的膝蓋。





3.登山者





鍛鍊部位：腿、軀幹穩定肌群、肩

作法：雙手與肩同寬，手掌撐地預備。背打直與臀、腿成一直線，收緊腹部。左腳彎曲靠近左肘，左腳回到原位，接著右腳彎曲靠近右肘，右腳回到原位。左右腳輪替，做30秒為一組，視自身狀況做3~5組。