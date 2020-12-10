洗衣方法有錯！她險被「內衣鋼圈」刺要害　全場一看嚇壞

洗衣服時搭配洗衣袋、洗衣球等小工具，更能夠將衣物輕鬆洗滌，不過近日就有一名女網友疑似因為「洗衣方式」不太對，導致內衣鋼圈差點斷裂，意外掀起網友們對於洗滌內衣的討論，不過也有鄉民羨慕的喊「我們看了只能說羨慕又嫉妒」。

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近日一位女網友在臉書社團《爆怨2公社》PO文同時貼出一張照片，細看可以發現，原PO手中拿的是半截女性內衣中的鋼圈，一頭除了有些掉漆之外，看起來相當尖銳，她也忍不住直呼「這東西到底誰發明的」，更自嘲「保險應該保高一點」。

▲半截內衣鋼圈斷裂的樣子，讓原PO相當害怕。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

不過文章曝光後，也掀起不少網友的討論，其中就有網友點出原PO可能是洗內衣時方法不對，建議洗內衣時要記得用外觀像籠子的洗衣袋，避免內部的鋼圈移位， 另外也有女網友推薦改穿無鋼圈內衣，免去鋼圈斷裂後的困擾，不過原PO對此則逗趣表示除了沒有喜歡的無鋼圈內衣款式外，也無奈回應「我的多大，無鋼圈基本很難撐」。

這項回應也讓不少女性網友看完直呼「真羨慕」、「我們看了只能說羨慕又嫉妒」、「這算是幸福的困擾嗎」。此外，內衣鋼圈的危險性也讓不少有類似經驗的網友表示「我也有過欸，差點被插死」、「這真的蠻危險的」、「柯南有一集的兇手就是將內衣鋼圈削尖後殺人」。

事實上，紐約大學醫學院病理專家Philip Tierno認為內衣最多穿3次後就該清洗，若有大量出汗，即使只穿一次也該清洗內衣。民眾在洗滌貼身衣物時，務必要注意衣物上的狀況，若出現發黃、變形等情況，也請記得適當的更換。（編輯：楊智傑）