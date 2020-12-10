人妻摩鐵爆血！「沒開戰就見紅」真相曝　尪怨：都還沒脫

不少夫妻婚後可能會趁著假日空閒時，一起出門到摩鐵享受獨處的時光，對此，也有一名女網友發文，表示自己近日和老公只是想去摩鐵享受一下兩人世界，豈料「床戲」都還沒開戰，她到淋浴間想沖個澡，下秒竟然就鮮血直流，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文還原當時情況，本來她與老公倆人只是想去汽車旅館泡個澡，放鬆享受一下兩人世界，豈料淋浴間竟然有「碎玻璃」，而原PO竟然就這麼剛好的「踩到了」，也害她當下痛得哇哇大叫。

▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社）

她並表示，不是自己狠心，是因為前兩個月逛夜市時，她的腳趾縫也被竹籤插到，「也是噴血，然後急忙到急診包紮、打破傷風」，所以這回又不幸受傷，讓她超不甘願並大喊「我心裡不平衡啊，唯一能安慰自己的，就是這次不用打破傷風吧」。



▲女網友在摩鐵的浴室竟然踩到碎玻璃，害得她鮮血直流。（圖，經變色處理／翻攝自《爆怨2公社》） 原PO也將此事轉述給同事們聽，不但被同事們笑很「帶賽」，老公當天回家後，還默默地說「妳還有沖到澡，我連衣服都沒脫耶」，讓原PO無言表示「這是重點嗎」，也還好業者有保公安意外險，保險公司會向她聯繫，也會賠償醫藥費用。

文章一曝光，網友紛紛留言，「都沒開戰就見紅了」、「悲劇，都還沒開戰欸」、「天啊」、「哇，太嚴重了吧」、「所以你唱歌跟鬼叫一樣！？」、「人沒事比較重要啦」、「感覺好痛」、「這告訴我們，洗澡不要唱歌」、「好慘，去到那了，什麼都沒享受到」、「夭壽哦」、「這是一個關於去摩鐵沒享受，反而打針的悲傷故事」。（編輯：郭佩蓉）