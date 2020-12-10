台北市立動物園石虎「飛飛」脫逃3週　終於回家了！

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台北市立動物園石虎「飛飛」脫逃3週　終於回家了！

文/寵毛網

calendar_today2020-12-10 15:51:40

台北市立動物園石虎「飛飛」脫逃3週　終於回家了！
▲上個月從台北市立動物園逃脫的石虎「飛飛」，昨天終於回家了（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
繼日前台北市立動物園找回南美小食蟻獸媽媽「小紅」，昨日又傳出好消息，已找回上個月22日從人工仿岩挖洞逃脫的3歲石虎「飛飛」，連日的好消息讓園區工作人員相當振奮，甚至還有人因此落下開心的眼淚！
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▲昨日下午五點左右保育員發現日前挖洞逃脫的石虎「飛飛」在誘捕籠裡（圖／Taipei
▲昨日下午五點左右保育員發現日前挖洞逃脫的石虎「飛飛」在誘捕籠裡（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
台北市立動物園原本飼養7隻石虎，但是在11月22日上午工作人員巡場時只清點到6隻，調閱監視器發現後腿曾經因傷截肢的石虎「飛飛」徒手將戶外活動場裡的空心仿岩造景挖破，隨後鑽進縫隙逃脫。由於仿岩已是園區裡超過30年以上的工程設備，年久失修才遭到飛飛破壞，園方猜測牠可能還藏匿在園區裡，立刻根據牠的習性在附近多處設置數個誘捕與自動照相機設備，終於在昨日（9號）下午5點左右，保育員在巡視白鼻心與歐亞水獺欄舍交界處上方的誘捕籠時，發現捕獲到一隻石虎，籠內150公克的雞胸肉全都被一掃而光，在保育員的觀察之下，發現牠的特徵與失蹤的飛飛非常符合，送往檢疫救傷中心掃瞄晶片後，確認牠就是日前逃脫的飛飛，所有工作人員都難掩興奮的心情！
▲工作人員立刻將牠送到檢疫中心進行健康檢查（圖／Taipei
▲工作人員立刻將牠送到檢疫中心進行健康檢查（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
▲飛飛除了有一些小擦傷，另外也有脫水與輕微感染的現象，目前還要待在檢疫中心照顧治療與觀察（圖／Taipei
▲飛飛除了有一些小擦傷，另外也有脫水與輕微感染的現象，目前還要待在檢疫中心照顧治療與觀察（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
▲飛飛檢查完後，暫時先待在紙箱內稍做休息，等待麻醉劑退散（圖／Taipei
▲飛飛檢查完後，暫時先待在紙箱內稍做休息，等待麻醉劑退散（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
▲飛飛：不好意思讓大家擔心，偶回來惹！（圖／Taipei
▲飛飛：不好意思讓大家擔心，偶回來惹！（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）
獸醫師接手後立刻為牠進行身體檢查，發現牠除了體重減少260公克，下巴與右前掌有些許小擦傷，另外也有脫水現象，血檢呈現牠可能有輕微感染、肝功能指數也略微上升，不過飛飛的精神狀況還不錯，甚至還會出現威嚇的行為。園方表示在經過傷口治療與給藥後會讓牠好好休息，接下來一個月都會先待在檢疫中心接受細心照顧，同時感謝各界這17天來的關心，消息一公布許多網友都開心表示飛飛終於安全回家，還笑說：「翹家不能解決問題」、「連續的好消息」、「保育員壓力很大，還落下英雄淚」同時也希望動物園能加強內部管理與設備改善，避免再有類似動物逃脫的情形發生。（編輯：陳珮瑜）
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