台北市立動物園石虎「飛飛」脫逃3週　終於回家了！

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台北市立動物園原本飼養7隻石虎，但是在11月22日上午工作人員巡場時只清點到6隻，調閱監視器發現後腿曾經因傷截肢的石虎「飛飛」徒手將戶外活動場裡的空心仿岩造景挖破，隨後鑽進縫隙逃脫。由於仿岩已是園區裡超過30年以上的工程設備，年久失修才遭到飛飛破壞，園方猜測牠可能還藏匿在園區裡，立刻根據牠的習性在附近多處設置數個誘捕與自動照相機設備，終於在昨日（9號）下午5點左右，保育員在巡視白鼻心與歐亞水獺欄舍交界處上方的誘捕籠時，發現捕獲到一隻石虎，籠內150公克的雞胸肉全都被一掃而光，在保育員的觀察之下，發現牠的特徵與失蹤的飛飛非常符合，送往檢疫救傷中心掃瞄晶片後，確認牠就是日前逃脫的飛飛，所有工作人員都難掩興奮的心情！
獸醫師接手後立刻為牠進行身體檢查，發現牠除了體重減少260公克，下巴與右前掌有些許小擦傷，另外也有脫水現象，血檢呈現牠可能有輕微感染、肝功能指數也略微上升，不過飛飛的精神狀況還不錯，甚至還會出現威嚇的行為。園方表示在經過傷口治療與給藥後會讓牠好好休息，接下來一個月都會先待在檢疫中心接受細心照顧，同時感謝各界這17天來的關心，消息一公布許多網友都開心表示飛飛終於安全回家，還笑說：「翹家不能解決問題」、「連續的好消息」、「保育員壓力很大，還落下英雄淚」同時也希望動物園能加強內部管理與設備改善，避免再有類似動物逃脫的情形發生。（編輯：陳珮瑜）