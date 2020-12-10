戶頭突多1.5萬！一查發現被告了 她氣炸：我才是受害者
戶頭突多1.5萬！一查發現被告了 她氣炸：我才是受害者
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 21:45:36
有時候飛來橫財未必是好事，反而可能是意料不到的麻煩。有位女網友透露，3月時有人誤匯了1萬5千元到她戶頭，後來透過銀行也將這筆錢匯了回去。本以為到此為止，想不到女網友一查發現竟然被對方提告，讓她傻眼怒喊「我才是受害人，為什麼會變成被告？」
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露3月時有人誤匯1萬5千給自己，經過銀行居中聯繫後，原PO解釋因為自己長年旅居國外，因此無法馬上匯款，但是等到6月返台後便有將款項扣除期間聯繫的國際電話費用，匯還給對方。原PO強調，當時銀行有承諾還款後不會再有後續法律問題，她也以為事情結束了。想不到前幾天一查，赫然發現自己的名字出現在法院網站上成了被告，讓原PO氣得直呼「明明我才是受害人，為什麼會變成被告？」
原來是對方在4月便先將原PO以不當得利請求返還告上法院，不過已經在8月撤告，只是仍有留下紀錄。原PO無奈表示，覺得自己名譽受損，網友也紛紛在底下留言回覆說，「好慘，辛苦妳了」、「好衰，先問看看律師有什麼辦法」、「真的很衰」、「很倒霉，無緣無故還要承擔別人的錯誤」。原PO後來透露，當事人已經有聯繫上，自己也沒那麼生氣了。另外也有不少網友緩頰，「就民事公告書而已，他怕妳不還先提告」、「提告是人民的權利，對方也不確定妳六月是否真的會匯款，當然先告再說」、「我也曾經轉錯帳號，因手頭不寬裕非常擔心對方不願意還，朋友建議聯絡不上就法院提告可以逼對方出面」。只能說民眾匯款前要檢查清楚，免得匯錯帳戶徒增雙方的困擾。（編輯：倪浩軒）