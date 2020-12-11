黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！

文/寵毛網

calendar_today2020-12-11 21:00:00

黑貓媽帶5奶寶「寄宿」夾娃娃機　網笑：變育嬰房！
▲桃園一間夾娃娃機店日前出現一窩貓咪，將機台當做「育嬰房」（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
夾娃娃機還有這功能？日前一名陳姓網友路過桃園觀音區一間夾娃娃機店時，突然發現某機台裡竟然出現活生生貓咪！仔細一看原來是一隻黑貓偷偷帶著4隻小貓潛入機台裡，大剌剌地將機台變成「育嬰房」，網友看了全笑翻！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日前陳姓網友經過住家附近的夾娃娃機店時，發現一窩浪貓「寄宿」在機台裡（圖／網友洪小雷、Xiao
▲日前陳姓網友經過住家附近的夾娃娃機店時，發現一窩浪貓「寄宿」在機台裡（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
▲由於天氣冷，貓咪們都躲在機台裡取暖（圖／網友洪小雷、Xiao
▲由於天氣冷，貓咪們都躲在機台裡取暖（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
由於陳先生是附近住戶，常常到店裡消費，之前就已看過這群浪貓，夾娃娃機的台主也相當有愛，會主動餵食這一家大小。只不過也許是日前天氣變冷，聰明的黑貓媽媽竟然將小貓帶進機台裡「保暖」，儼然就將機台變成「育嬰房」，台主還自嘲地笑說：「天氣冷，牠們自動幫我更新新品了！」不過台主家裡無法養貓，貓咪頻頻跑進機台也不是辦法，後來陳先生得知後便聯繫愛爸洪小雷，洪先生當天晚上下班後立刻準備誘捕工具就前往所在地，與台主一起到現場救援。
▲原來是一隻黑貓媽媽帶著3隻小黑貓與2隻小虎斑住在這裡，台主相當好心，每天都會來這裡餵食（圖／網友洪小雷、Xiao
▲原來是一隻黑貓媽媽帶著3隻小黑貓與2隻小虎斑住在這裡，台主相當好心，每天都會來這裡餵食（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
洪先生表示這窩貓咪是由1隻黑貓媽媽、3隻小黑貓與2隻小虎斑貓所組成，2隻小虎斑已先行被人領養，一隻小黑貓跑走後目前尚無蹤影，因此洪先生到現場時只剩黑貓媽媽與2隻小黑貓。由於台主每天都會來餵食，一拿出罐罐黑貓媽媽立刻跑來蹭蹭，2隻小貓卻躲在機台下面，洪先生只好先將黑貓媽媽抓進誘捕籠裡，牠叫了幾聲後小黑貓們立刻跑出來，這才成功將3隻貓咪一起帶走！隔天到獸醫院進行檢查，小貓們除了眼睛感染還有一些營養不良，除蚤後先帶回照顧養壯，而黑貓媽媽2天後也順利結紮出院，3隻貓咪目前已經準備好投入新家！
▲黑貓媽媽：帶小孩真辛苦吶！（圖／網友洪小雷、Xiao
▲黑貓媽媽：帶小孩真辛苦吶！（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
▲洪先生先將黑貓媽媽與2隻小黑貓帶回照顧並接受治療，目前黑貓媽媽已絕育，小貓們也恢復健康，可以開始找新家了！（圖／網友洪小雷、Xiao
▲洪先生先將黑貓媽媽與2隻小黑貓帶回照顧並接受治療，目前黑貓媽媽已絕育，小貓們也恢復健康，可以開始找新家了！（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
▲黑貓媽媽：有人願意帶我們一起回家過好年嗎？有我們的陪伴一定很溫暖喔！（圖／網友洪小雷、Xiao
▲黑貓媽媽：有人願意帶我們一起回家過好年嗎？有我們的陪伴一定很溫暖喔！（圖／網友洪小雷、Xiao Xin授權提供）
洪先生表示自己養了5隻貓咪，很希望這一窩貓都能找到好歸宿，目前已開放3隻貓咪認養，另外為了剩下1隻還未找到的小黑貓，他也在抓娃娃機店留了電話，如果有人看到牠可以隨時聯繫。而網友看了黑貓將夾娃娃機當育嬰房的照片都笑說：「夾了就要負責哦」、「保證取貓350」、「結果貓會自動把看到的東西都推下去」、「看來該去夾爆，用台幣下架善良台主」、「謝謝台主暫時給牠們一個溫暖的窩」、「台主的機器會旺起來啊！招財貓欸」、「台主可以把爪子改成逗貓棒，把夾物換成貓糧，你考慮看看」。（編輯：陳珮瑜）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀