移工改車「煞氣金」整條街最耀眼！台女讚嘆：很懂生活
移工改車「煞氣金」整條街最耀眼！台女讚嘆：很懂生活
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 17:08:18
台灣近年吸引越來越多移工朋友跨洋過海來打拚，而這些移工也把他們家鄉的文化帶來台灣。比如說就有民眾注意到，移工不僅愛騎電動腳踏車，還常常發揮創意把電動腳踏車變得十分花俏，有網友就分享了路上看到的一輛移工電動腳踏車，笑稱「整條街它最耀眼！」
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了兩張路上看到的移工電動腳踏車照片，照片中可以看見機車被噴上金色烤漆，一些部位則用紅色點綴，金紅配色頗為搶眼，車頭更可以看見哆拉A夢和大雄的卡通人物，再加上海軍藍配色安全帽，真的是街頭巷尾最吸睛的移動風景無誤了。原PO笑稱「只有移工可以超越移工！整條街它最耀眼～」更透露這是一對移工情侶的車，女生很樸實但男生則很「蝦趴」。另外原PO也讚美移工很懂得在生活中發揮創意製造小確幸，直呼「有時候真心覺得他們才是最懂生活的人，用心工作用力花錢，從來不虧待自己」。笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「我還以為是黃金聖鬥士星矢的摩托車」、「更屌的是，這幾乎都是他們自己噴漆的」、「每次看到都想問他們怎麼改的」、「蝦趴到都想騎看看了」、「這就是青春啊」、「他們活在當下，很少規劃未來」、「酷～懂時尚」。（編輯：倪浩軒）