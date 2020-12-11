6歲男硬闖女廁！陸大媽竟反嗆「妳怕人看」　囂張畫面曝

隨著性別意識抬頭，許多不尊重他人隱私的行為也漸漸減少或遭到撻伐，不過近日在中國就發生一起離譜的惡作劇事件，一位僅有6歲的男童因為在餐廳廁所故意闖入女廁開門，遭到女子制止後反被男童母親爆氣羞辱，雙方爭辯結果被女子男友拍下PO到網路，男童和家長囂張氣焰也掀起陸網熱議。

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根據《人民網》、《香港01》報導，日前在北京有對情侶到亦庄區一間餐廳用餐，儘管兩人在用餐過程中發現，有組客人的男童全程都不斷吵鬧，經過服務生上前勸阻也絲毫沒有節制。而當這名女子到二樓上廁所時，男童竟跟進女廁高聲問「裡面有人嗎？」，當下女子立刻應聲，殊不知下秒男童仍無視回應硬是推門進入。

不只如此，當這名女子發現進門的是餐廳內吵鬧的男童後，立刻大聲喝斥並把關上，對方卻絲毫沒有表示歉意，讓她相當傻眼也連忙在下樓後告訴男友剛才發生的事。男友得知後也相當不滿，希望對方道歉，不料男童母親卻爆氣大吼「孩子看你上廁所了，我向你道歉，但你跟6歲的孩子較什麼勁，他才6歲，你至於嗎？」、「你這麼大人了，你跟一個6歲的孩子糾結妳X個逼啊！真你X逼給我氣的」、「你他X比別人多長一個啊，你他X怕看！真你X逼夠新鮮的」。

▲男童母親護航行為遭到熱議。（圖／翻攝自微博）

在餐廳老闆出面當和事佬的情況下，男童家長這才停止辱罵，這對莫名挨罵的情侶則是離開現場，而拍下男童母親暴怒噴罵的男友也將這段影片上傳到網路，無奈表示「6歲的男孩可能缺少性別觀念，但家長應該明事理，家長的表現是我們最不能接受的，對我女友的傷害很大」。

而這段連續飆罵的47秒畫面曝光後，就連大批網友也替兩人抱不平，在底下留言痛批「這不是惡作劇，男孩根本就是故意的」、「就是有這種家長才會教出這種小孩」、「最差的身教示範」、「這完全就是不論是非的在罵人」、「這男孩以後如果沒被教育好，恐怕會有更糟糕的行為」。（編輯：楊智傑）