在外狂裝闊請客！男回家「偷挖豬公」 女友怒：吃軟飯嗎
在外狂裝闊請客！男回家「偷挖豬公」 女友怒：吃軟飯嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 17:17:01
情侶交往時，總會因為金錢與價值觀產生摩擦，更可能因此引發分手危機。就有一位女網友抱怨，男友在外面都會裝闊花錢請吃飯，卻在回家後不斷向自己伸手討錢，甚至偷她存錢筒裡的錢，讓她忍不住要求分手，過程也引發關注。
一名女網友在臉書《靠北男友2.0》上訴苦，「我家境算富裕，但還是從小就被爸媽教育，成年以後的生活是自己要面對，所以成年後我就開始工作，爸媽還是會給零用錢，不過我大部分會存下來，等他們生日的時候或是節慶，拿那些錢買東西給他們」。原PO繼續說，「跟男友交往四年多，他都誇口會說要奮發向上，好讓我家人看得起他，但是男友現在越來越有吃軟飯的感覺，上次與共同友人吃飯，他吃飽後搶著買單，但回家卻跟我討錢」，原PO也選擇婉拒，希望男友記取教訓。
沒想到男方不但沒有反省自己的裝闊行為，更選擇在原PO出門上班時，偷偷把存錢筒的錢拿走！這樣的脫序舉動也讓原PO心寒，「我不是不能接受女外男內的方式，但你是不是連家裡都顧不好，分手吧偷錢的垃X」。整個過程曝光後也掀起討論，不少網友也紛紛大罵，「當男生怎麼一點肩膀都沒有」、「現在偷小豬，以後偷存摺，再來刷信用卡，最後去借高利貸要妳還，趁早跑是對的」、「偷錢絕對再見，不用聯絡」。（編輯：潘毅）