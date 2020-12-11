花250萬加盟飲料店？內行曝「關鍵」勸退：不是有錢就行
花250萬加盟飲料店？內行曝「關鍵」勸退：不是有錢就行
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 18:17:58｜update2020-12-11 18:21:46
手頭上若有一筆不小資金，該勇敢創業嗎？一名男網友透露，最近動念想在台南開飲料店，目前考慮加盟的品牌分別為老牌連鎖店、網紅創立品牌兩者，也上網尋求建議。不過立刻有過來人勸退：「加盟創業沒這麼簡單」。
一名網友在臉書《爆廢1公社》分享，近期萌生加盟飲料店的想法，目前能準備的資金大約在250萬元左右，預計設點在台南市區，考慮加盟的則有網紅品牌與老牌連鎖店兩種。原PO也透露心內的想法，「老牌連鎖店是我個人覺得奶茶最好喝，整體飲料品質最好的，但網紅品牌則是有人氣加持，但我目前得到的資訊也有限，不過我一直很難決定，想聽聽大家的意見」。
求解文曝光後，也掀起熱烈討論，不少人認為「250萬根本不夠加盟，光裝潢水電房租就先燒掉一半」、「自創比較有拼面吧，真賺起來可以很肥，加盟品牌頂多也就賺那樣」、「我會拿去買定存股，創業又累壓力又大，還不一定賺到錢」。也有內行人透露背後真相，「這兩間都沒有開放對外加盟，早點洗洗睡」、「老牌連鎖店要加盟沒那麼容易，要有店長資格才能開」、「開飲料店除了錢之外，毅力耐力努力都是必備」、「我跟我老婆自己創品牌2年了，實體店面真的不好做，店租、客源、還有材料都要煩惱」。（編輯：潘毅）