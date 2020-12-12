中天最後一夜！網見關台前「詭異亮點」傻眼：毛骨悚然啊
中天最後一夜！網見關台前「詭異亮點」傻眼：毛骨悚然啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 09:31:41
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路發展，而昨天電視台員工齊聚在公司大廳守至深夜，而不少觀眾也好奇屆時52台會有什麼變化，但當時間越趨接近卻讓不少網友非常傻眼。
網友在PTT貼文指出「中天關台的前幾分鐘居然在樓梯上面唱歌，我以為今天是12月24日平安夜，唱歌的時候盧主播還在一旁講話，整段節目超好笑，比其他綜藝節目好看，今天收視率會不會是全國第一」。貼文一出，網友紛紛回應「看到大合唱真的嚇到，氣氛異常歡樂....」、「你們有看到蔡蕫倒數的興奮樣嗎＝＝」、「蔡衍明到底在嗨啥啊....真的傻眼」、「蔡衍明倒數嗨爆，我還以為在看跨年」、「蔡老闆嗨到讓人毛骨悚然....不說關台我還以為中天聖誕夜特別節目」、「大合唱到底在唱什麼啦哈哈哈」。據了解，中天新聞台今日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。（編輯：張嘉哲）