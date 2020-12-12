測男友真心！她「自綁樹上」討贖金 深夜沒人理委屈爆哭
測男友真心！她「自綁樹上」討贖金 深夜沒人理委屈爆哭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 17:19:09
兩人談戀愛時故意給對方設下些小考驗，有時確實可以增加浪漫情趣，但若太過火就不好了。中國大陸四川南充一位女子，為了測試男友真心，請友人把自己綁在樹上，再偽裝成綁匪打去給男友索要贖金。結果這場自導自演的愛情考驗，女主角卻因為越想越害怕、越想越委屈失聲痛哭，最終遭到警方逮捕拘留，真是得不償失了。
據《紅星新聞》報導，這位羅姓女子為了考驗男友真心，於是自導自演請友人把自己綁在偏避山林的樹上，再讓友人拿自己手機打電話給男友，謊稱是綁匪，要男友帶著人民幣5萬元（約新台幣21萬元）贖金去救人。結果男友接到電話後信以為真，立刻打電話報警。警方不敢等閒視之，隨即展開救援行動。結果這時候，被綁在樹上的羅女想到萬一真遇上壞人不禁很害怕，加上山中又凍又冷，突然悲從中來，覺得十分委屈，不禁大哭了起來。
這一哭，驚動了周圍民眾報案，警方立即把兩件事聯想在一塊，便出動救人。不過把羅女救出後，問起綁匪是誰，羅女卻支支吾吾。最後才坦承，一切都是自導自演，只是為了測試男友真心。如今羅女與友人都因擾亂公共秩序罪，被當地警方依法行政拘留。經此測試，小倆口的感情是更堅貞或是破裂了，則不得而知。（編輯：倪浩軒）